Jammerbugt Ligaen får ny pokal

De otte lokale fodboldbklubber i Jammerbugt Ligaen kæmper nu ikke bare om æren og retten til at kalde sig kommunens bedste fodboldhold.

Jammerbugt Kommune har besluttet, at skænke en pokal, som klubberne nu skal spille om.

- Vi støtter op om det her jammerbugtske initiativ og er glade for, at Jammerbugt Kommune sættes i sammenhæng med det fine tiltag. Det er godt at se, at på trods af konkurrence klubberne imellem, så er de jo alle sammen en del af samme kommune, og de viser, at de som Jammerbugtske klubber gerne står sammen, også selvom de er modstandere på banen, siger borgmester Mogens Christen Gade i en pressemeddelelse.

Borgmesteren overrakte i første omgang pokalen til Peter Karstrøm Vagning fra Hune Boldklub. Han er manden bag initiativet til den nye liga.

De otte klubber, der kæmper om æren og pokalen i Serie 3 Pulje 30 er Gjøl Gymnastik og Boldklub, Jetsmark IF, Moseby Boldklub, Trekroner IF 98, Fjerritslev IF, Hune Boldklub, Biersted IF og Skovsgaard Boldklub