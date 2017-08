Jammerbugt-reserver får chancen

FODBOLD: Jammerbugt FC indledte søndag den nye sæson i 2. division med en sejr i Lyseng, og allerede tirsdag skal holdet i ilden igen, når Odder IGF kommer på besøg i DBU Pokalen.

Med blot 48 timer mellem kampene har Jammerbugt-træner Bo Zinck valgt at skifte kraftigt ud i startformationen. Hele otte ændringer bliver der.

- Sæsonens første kamp sidder altid hårdt i benene, og mange af spillerne er lidt trætte. Men vi stiller med et hold, der er stærkt nok til at slå Odder. Der er masser af divisionskampe i de spillere, der kommer ind.

- Men de mange udskiftninger er da udtryk for, at vi hellere vil vinde på lørdag mod FC Sydvest i ligaen end mod Odder, siger Bo Zinck.

Odder er netop blevet straffet af DBU for at udbetale ulovlige kørepenge til spillerne.

Ikke færre end 16 spillere, der i den forgangne sæson optrådte på klubbens 2. divisionshold, har fået mellem to og seks spilledages karantæne.

Bo Zinck tror dog ikke, at det får den store betydning for aftenens pokaldyst.

- 12 af de 16 spillere er ikke længere i Odder, så de kan stille et fint hold, hvis de vil. Om de også roterer, ved jeg ikke. Under alle omstændigheder går vi på banen for at vinde, siger Jammerbugt-træneren.

Flere andre nordjyske hold spiller også pokalkampe tirsdag.

Birkelse (serie 1) tager imod Vejgaard (Danmarksserien) i et rent nordjysk opgør. Hirtshals (serie 1) møder Kjellerup (2. division), mens RKG Klarup (serie 1) har hjemmebane mod Hatting-Torsted (jyllandsserien).