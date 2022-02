Jammerbugt ruster sig til ukrainske flygtninge: Her kan de bo

JAMMERBUGT:Alle venter en støt stigende flygtningestrøm fra det krigsplagede Ukraine i dagene, der kommer, og Jammerbugt Kommune er klar til at tage imod.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse efter et ekstraordinært møde i økonomiudvalget mandag.

Her blev det besluttet at pege på to lokaliteter til brug for mulige asylansøgere fra Ukraine. Det gælder det tidligere sygehus i Brovst, som i dag ejes af Udlændingestyrelsen, samt kommunens tidligere asylcenter i Tranum.

Økonomiudvalgets anbefaling kommer på baggrund af en henvendelse fra Udlændingestyrelsen om, hvorvidt Jammerbugt Kommune har egnede faciliteter til indkvartering af migranter og asylansøgere i tilfælde af større tilstrømning fra Ukraine.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi hurtigt kan melde tilbage til Udlændingestyrelsen, at vi har to egnede lokationer og faktisk også erfaring med at drive asylcentre, og det synes jeg forpligter i denne ulykkelige situation, siger borgmester Mogens Christen Gade (V).