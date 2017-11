Jammerbugt sendt ud af pokalen

FODBOLD: Jammerbugt FC sikrede sig ikke en plads blandt de sidste otte hold i årets udgave af DBU Pokalen - tirsdag aften tabte holdet den udsatte "hjemmekamp" med 4-1 til SønderjyskE, der efter lange forhandlinger de to klubber i mellem havde fået lov til at lægge græs til opgøret, efter kampen i første omgang måtte udsættes på grund af for meget vand på banen i Pandrup.

Da 2. division vest sluttede 4. november, var det 24 dage siden, at Jammerbugt sidst havde været i kamp, og det kunne godt ses i perioder, hvor touchet med bolden manglede hos Jammerbugt-spillerne, der eller lagde godt fra land med pres på SønderjyskE i de første.

Viktor Ahlmann var tæt på at komme til en god mulighed på kontra efter otte minutter, men SønderjyskE fik optrevlet muligheden.

Og ikke længe efter slog sønderjyderne så til i den anden ende. Jammerbugt fik ikke clearet ordentligt efter et raid i højresiden, og så endte bolden hos Victor Mpindi, der bragede bolden i nettet med et tørt, fladt hug fra kanten af feltet.

12 minutter senere gik det galt for Jammerbugt igen - et hjørnespark blev slået mod bagerste stolpe, hvor bolden blev headet bagud i feltet, og der dukkede den altid dødboldsstærke Kees Luijckx op og headede bolden i kassen.

Efter den halve time blev det også 3-0 til SønderjyskE, der byggede et flot angreb og på i højresiden. Bolden endte hos Philip ZInckernagel, og han satte elegant sin oppasser, inden han satte bolden ind i det fjerne målhjørne via handskerne hos Thomas Nielsen i målet hos Jammerbugt.

Jammerbugt havde dog ikke givet op og 10 minutter inde i anden halvleg var Lasse Steffensen tæt på at reducere med et drilsk hovedstød, som Sebastian Mielitz måtte helt op under overliggeren for at hente.

Jammerbugt havde flere optræk til chancer, men ofte blev det til lidt for meget småspil omkring feltet, når holdet var i offensiven - modsat fik mand dog dæmmet op for SønderjyskE-kontraerne, der oftest kom via den driblestærke Jeppe Simonsen.

I det 83. minut lykkedes det så for Jammerbugt at komme på tavlen. Og ikke overraskende kom det efter en af Christian Ryes gode dødbolde. Han fandt pandebrasken hos Lasse Steffensen, og denne gang havde Mielitz ikke en chance.

Men kort før kampens sluting blev det også 4-1, da Stefan Gartenmann fulgte på på et blokeret skud og sendte bolden i nettet fra kanten af feltet.