Jammerbugt sikrede førstepladsen med udesejr

FODBOLD: Jammerbugt FC sikrede sig lørdag eftermiddag sejren i 2. divisions gruppe 3, da holdet hentede en flot sejr ude mod Aarhus Fremad.

- VI får en glimrende start med et hurtigt mål og spiller et godt første kvarter. Men derfra kommer vi under pres, og de har også chancen for at udligne. I anden halvleg spiller vi fejlfrit og holder dem helt fra chancer, siger træner Bo Zinck.

Christoffer Denius åbnede målscoringen allerede i det andet minut, mens Mads Stidstrup Larsen sikrede sejren med en scoring efter 56 minutter.

- Der er masser af grund til at være glad. Førstepladsen sikrer os fuld valuta i tv-pengene. Sidste kamp bliver svær, fordi ingen af holdene har noget at spille for, så der skal vi også kigge på om nogen skal sidde over på grund af karantænefare og småskader.

Sidste kamp er nemlig på hjemmebane mod Lyseng, der ikke bliver blandt de fire bedste hold, og derfor får Jammerbugt ikke point med videre i oprykningsspillet for en eventuel sejr.