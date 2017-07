Jammerbugt sikrer midtbanemand

FODBOLD: I foråret bidrog Michael Byskov til, at Jammerbugt FC reddede livet i 2. divisions nedrykningsspil. Nu har midtbanespilleren med en fortid i blandt andre Vendsyssel FF forlænget opholdet hos 2. divisionsklubben med et år.

- Michaels forlængelse er en rigtig god nyhed for os. Han er en særlig vigtig brik for vores spil og kan med sin erfaring også gå forrest både på og uden for banen. Michael er en dygtig spiller med et højt niveau i 2. division. Så jeg er rigtig glad for, at Michael fortsat vil være en del af holdet, og jeg synes, truppen nu ser god ud, og vi har ikke mindst flere muligheder at gøre godt med, lyder det fra Jammerbugt FC’s cheftræner, Bo Zinck, i en pressemeddelelse.

Den 29-årige midtbanespiller begrunder forlængelsen med, at han i sin korte tid i Jammerbugt har set et stort potentiale i holdet.

- Mine forventninger til næste sæson er bestemt, at vi skal spille os i oprykningsspillet. Jeg vil mene, at kvaliteten i truppen uden tvivl er til at spille i toppen. Mine ambitioner er i hvert fald, at vi skal kæmpe med omkring oprykning til 1. division, siger midtbanespilleren.

Jammerbugt FC’s træninger frem mod endnu en sæson i 2. division begynder i dag, tirsdag.