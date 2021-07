Jammerbugt skriver med italiener

FODBOLD:Jammerbugt FC har kort inden sæsonpremieren i NordicBet-ligaen skrevet kontrakt med Omar Natami, der har været på prøve i klubben og spillet med i et par træningskampe.

Her har den italienske offensivspiller leveret så fint et indtryk, at det er blevet til en aftale med oprykkerholdet.

- Omar er en ekstrem stærk mellemrumsspiller med et utroligt lavt tyngdepunkt. Han er en fantastisk teknisk spiller med gode vendinger og intelligent i sit spil, men også en spiller vi nu skal have bragt i en anden forfatning. Når han kommer dertil, så bliver han en stor gevinst for os. Det er en dygtig offensiv spiller, vi har fået ombord og som vi glæder os til at vise frem. Sammen med den øvrige stærke offensiv, vi har, kan han blive spændende, og jeg glæder mig til at se, hvor langt vi kan flytte Omar i sit spil. Han har vist gode takter og skal nu i bedre form for at kunne spille 90 minutter. Men han allerede nu bidrage med noget, fortæller Jammerbugt FC cheftræner Bo Zinck i en pressemeddelelse.

For Omar Natami, der har trænet med Jammerbugt FC de seneste uger, er Danmark i helt nyt bekendtskab, men den unge offensivspiller kan lide, hvad han har set indtil videre, både på og uden for banen. - Jeg har ikke været i Danmark før. Men nu hvor jeg er her, kan jeg se at det er et dejligt sted at leve, fyldt med venlige mennesker. Så selvom det er en anden kultur, er det nemt at falde til. Det gælder også i Jammerbugt FC, hvor jeg har fået et rigtig godt indtryk og hvor jeg er blevet taget rigtig godt imod. Jeg føler mig allerede hjemme i et godt miljø, som giver mig ro og motivation til at arbejde, siger Omar Natami, der håber på gode resultater.

- Jeg håber, at jeg med mit bidrag kan hjælpe til, at vi som hold kan opnå en masse gode resultater og ikke mindst nå vores primære mål, som er at sikre os i rækken og have en god sæson.

Omar Natami er således i spil til lørdagens premierekamp ude mod Hvidovre IF.