Jammerbugt skuer oprykningsspil

FODBOLD: Med lørdagens sejr over Kjellerup IF ligger Jammerbugt FC lunt i svinget til at komme med i 2. divisions oprykningsspil. Med fire kampe igen har klubben fire point ned til pladserne, der sender én videre til nedrykningsspillet, som Jammerbugt var en del af i foråret.

Sejren sendte ikke bare vendelboerne på førstepladsen i pulje 3. Den gav også et vigtigt boost til målscoren i en tæt top.

- Det er nogle vigtige point. Lige nu sigter vi mod det oprykningsspil, og der kan målscoren blive vigtig i en tæt pulje, siger træner Bo Zinck.

Jammerbugt har 19 point efter 10 kampe i gruppespillet.