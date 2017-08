Jammerbugt udspillede Vejle

FODBOLD: Man havde fornemmet det på oddsudviklingen allerede inden kampen, at der var en overraskelse på vej, da Jammerbugt FC tog imod Vejle Boldklub i DBU-Pokalens anden runde.

Gæsterne havde udtaget en ren reservetrup med unge spillere, og ingen i truppen havde startet inde i 1. division i denne sæson.

Men Jammerbugt skulle stadig vise, om de havde kvaliteten til at hamle op mede topholdet i 1. division, og det må man så sandelig sige, at de havde.

Slutcifrene på 3-1 kunne sådan set lige så godt være blevet fem, seks ellers syv mål til hjemmeholdet, der i den grad dominerede.

Gæsterne havde en god periode - det sidste kvarter af første halvleg - og her kom de også foran stik imod spil og chancer. Efter et hjørnespark hoppede Loua Ba over bolden, og inde i det lille felt kunne debutant og anfører Björn Sverrisson bringe Vejle i front.

Men Jammerbugt FC kom ud til anden halvleg med ny energi. Angreb på angreb rullede ned mod Vejle-målet, og Viktor Ahlmann må undre sig over, hvordan han ikke kunne få scoret, da han blev spillet helt blank foran kassen af Mads Larsen, men angriberen afsluttede lige på Thomas Hagelskjær i Vejle-målet.

Forinden havde Ahlmann og også Nicklas Sørensen brændt store muligheder.

Men på et hjørnespark kom den fortjente udligning. Igen var det Mads Larsen, der smukt servede bolden ind i feltet, og her dukkede Lasse Steffensen op og headede bolden skråt ned i modsatte hjørne.

Jammerbugt sad nu totalt på spillet, men Hagelskjær gjorde det godt i Vejle-målet. Lige indtil et frispark fra venstre side.

Christian Rye sendte et højt indlæg skruende indad mod mål. Steffensen og Zander Hyltoft kunne ikke få ram på det, og så sejlede bolden over i modsatte hjørne til 2-1.

Viktor Ahlmann ramte stolpen med et hovedstød helt inde i det lille felt til endnu en stor chance.

Ikke så længe efter blev det også 3-1. Jammerbugt kom igennem tre imod to. På første afslutning fik Michael Byskov ramt stolpen, og så lykkedes det endelig for Viktor Ahlmann at komme på tavlen. han fulgte sikkert op på stolpeskuddet med et fladt skud.