Jammerbugt vandt dybt inde i overtiden

FODBOLD: Der gik bare 20 sekunder fra Christian Rye havde sendt bolden i nettet til 1-0 for Jammerbugt FC i lørdagens udekamp mod VSK Aarhus, før kampens dommer besluttede sig for at fløjte af.

Fem minutter inde i overtiden sikrede Jammerbugt sejren i udekampen, og dermed er holdet nu kun en sejr fra endegyldigt at sikre sig en plads i oprykningsspillet fra 2. division.

- Vi har en matchbold hjemme imod Odder næste weekend, og den har vi da helt sikkert tænkt os at gå efter, siger træner Bo Zinck, der efter kampen skyndte sig til netop Odder for at se dem i aktion imod Aarhus Fremad.

- Jeg synes, vores sejr er fortjent. De er bedst i de første 45 minutter og har også en stor chance, men set over hele kampen er vi bedst og skaber flest muligheder. Det bliver lidt en gang indianerfodbold i den sidste halve time, og der har vi da fire eller fem rigtig store chancer, siger Bo Zinck.

Straffesparket kom, da en forsvarer på grund af et dårlig opspring kom til at tage bolden med hænderne i feltet.

- Den er helt i orden, og der var da heller ingen protester. Og jeg kom da næsten også til at svede af at juble, griner Bo Zinck.