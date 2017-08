Jammerbugt vil møde AaB

FODBOLD: Med en velfortjent 3-0-sejr over 2. divisionskollegaerne fra Odder avancerede Jammerbugt FC tirsdag til anden runde i DBU Pokalen.

Og her drømmer klubben om at få en modstander fra en lidt højere hylde, når der fredag trækkes lod.

- En kamp hjemme mod AaB vil være fantastisk for os. Så kan vi lave noget stort for byen, og samtidig kan der komme lidt ekstra penge i kassen. Det er det, der er i den her turnering for os, for vi kan nok ikke vinde den alligevel, siger Jammerbugt-træner Bo Zinck.

Tirsdag var Jammerbugt-træneren allermest tilfreds med, at hans hold trods seks udskiftninger i startopstillingen fik fulgt op på søndagens premieresejr i 2. division.

- Det er en positiv start. Vi skal have bygget en vinderkultur op, og derfor er det vigtigt, at vi er begyndt med to sejre. Der er stadig ting, vi kan gøre bedre, og Rom blev ikke bygget på en dag, men vi vinder samtidig med, at der progression i de ting, vi laver, og det er sådan, det skal være, siger Bo Zinck.

Jammerbugt FC får lørdag besøg af FC Sydvest i 2. division.