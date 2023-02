Jammerbugtens største musikfest: Store navne på plakaten

FJERRITSLEV:Hele 12 navne er på plakaten, når VesterhavsRock blænder op for to dage med musik midt i skoven.

De sidste tre navne er netop kommet på plakaten, og derfor kan arrangørerne nu præsentere et komplet program.

- Det er altid noget af et puslespil at få programmet til at gå op, men i al beskedenhed synes vi, at det er et rigtigt stærkt line-up vi har - igen - i år, siger bestyrelsesformand Søren Mortensen.

De sidste tre navne der er blevet tilføjet det musikalske program er Christopher, som, siden sit debutalbum i 2012, har været med til at definere den danske musikscene.

Christopher er ikke bare en dygtig sangskriver, men også en energisk performer, der altid leverer et brag af en sceneoptræden. PR-foto

Endvidere har arrangørerne sikret sig, at der også er mulighed for et genhør med 80'erne og 90'erne, når "Hvide Løgne" lørdag går på scenen.

Gobs har allerede en stor karriere trods sine kun 22 år. Senest har han sammen med Hjalmer udgivet "Frie Fugle". PR-foto

Fredag kan publikum opleve "Gobs", som efterhånden har etableret sig stabilt på den danske pop- og urban-scene. Han har mere end 40.000.000 streams bare på Spotify, og samarbejder med nogle af de største i genrene.

Det fulde program kan ses på vesterhavsrock.dk.

- Vi er faktisk rigtigt godt tilfredse med vores program. Vi synes, at vi rammer bredt, både genre og aldersmæssigt, så der er musik til alle, siger Søren Mortensen.

I lighed med sidste år danner Bøgeskoven rammen om fredagens fest på Skovscenen. Og lørdag er der musik på både Skovscenen samt den Store Scene på Dyrskuepladsen.

Billetsalget er for længst gået i gang og er indtil nu gået som forventet - antallet solgte billetter ligger i niveau med samme tidspunkt sidste år.

- Billetprisen stiger 6. marts, og derfor forventer vi ekstra tryk på kedlerne i næste uge, siger han.