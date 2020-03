Jammerbugts kulturliv sættes på pause

JAMMERBUGT:Efter regeringens anbefalinger i forhold til den aktuelle coronavirus har Jammerbugt Kommune udsat og aflyst en række begivenheder, der potentielt kunne samle folk og øge smittefaren.

Det har indflydelse på alt fra biblioteksarrangementer og lokaludviklingsplans-møder.

- Det har været en stor opgave, men den har ikke været svær at beslutte. Man skal bare lægge sig op ad det, der er meldt ud. Det er selvfølgelig ærgerligt med to LUP-møder på Gjøl og i Nørhalne, men alle forstår, at vi udsætter, siger Helle Bak Andreasen (V), der er formand for kommunens Kultur- Fritids og Landdistriktsudvalg.

Dermed har hun været inde over en stor del af de arrangementer, som nu er aflyst i kommunen.

- Alt under vores kulturskole er selvfølgelig aflyst, og alt undervisning suspenderes. Vores biblioteker er også lukket. Det er oplagt, at man følger den linje, siger hun.

På bibliotekerne er der også lukket for selvbetjening, ligesom de kommunale haller ikke er åbne frem til 27. marts.

- Foreningerne har heldigvis været på forhånd med os og meldt ud, at der ikke er træninger og andet. Så er det lidt nemmere at fortælle, at man lukker hallerne ned. De selvejende institutioner henstiller vi også til, at man lukker, siger udvalgsformanden.

Langt de fleste kommunale arrangementer er aflyst, mens en del er udsat. Her har Jammerbugt Kommune set på vigtigheden af arrangementerne og mulighederne for at finde nye datoer.

- Det går an på arrangørerne bag. Ved de aflyste kan vi måske tage dialogerne op igen, men det giver ingen mening af lægge en ny dato i april eller maj lige nu. Vi kan kun beklage, men vi følger jo de henstillinger, der er, og vi bruger vores sunde fornuft. Det giver os lidt ekstra arbejde, men sådan er det, siger hun.

Udsatte og aflyste kommunale arrangementer 14. marts: Familieyoga og Mindfulness er aflyst 16. marts: Møde om klimatiltag i landbruget i Pandrup er aflyst 17. marts: LUP-møde på Gjøl er udsat 17. marts: Møde i Medborgerhuset på Øland er aflyst 17. marts: Styregruppemøde for Perimeterstien Saltum i Pandrup er aflyst 18. marts: Strikkeoplæsning på Brovst Bibliotek er aflyst 19. marts: Kulturkaravanen i Hornum er aflyst 19. marts: LUP-møde i Nørhalne er udsat 19. marts: Seniorrådsmøde er aflyst 21. marts: Fortnite-gamingdag på Aabybro Bibliotek er aflyst 22. marts: ”Kom og se film fra, da mor var dreng” i Fjerritslev Kino er udsat 23. marts: §17 stk. 4 udvalgsmøde er aflyst 23. marts: Borgermøde vedr. lokalplan 19-009 og 19-012 i Hune er aflyst 23. marts: Første spadestik på Aabybro Genbrugsplads er aflyst 23. marts: Taskforce Blokhus i Pandrup er aflyst 23. marts: Årsmøde for Lokalhistorisk Samråd på Bratskov er aflyst 25. marts: Strikkeoplæsning på Fjerritslev Bibliotek er aflyst 25. marts: Møde for frivillige ang. Tour de Jammerbugt etape 1 er aflyst 26. marts: Strikkeoplæsning på Pandrup Bibliotek er aflyst 28. marts: Byvandring omhandlende stier i Brovst er aflyst 31. marts: Møde for frivillige ang. Tour de Jammerbugt etape 2 er aflyst 2. april: Grundlovsceremoni er udsat 2. april: Årsmøde hos Lokalhistorisk Samvirke er aflyst 18. april: ”Kom og se film fra, da mor var dreng” i Pandrup Kino er udsat VIS MERE

I kommunalt regi arbejdes der videre fra hjemmekontorerne.

- Vi kører ufortrødent videre, og vores medarbejdere sidder derhjemme. Vi mailer med hinanden og snakker sammen. Der er altid noget at tage sig af, når det akutte arbejde forsvinder, siger Helle Bak Andreasen.

Jammerbugt Kommune opdaterer løbende listen over aflyste arrangementer og videregiver oplysninger angående coronavirussen på jammerbugt.dk.