Jetsmark Idrætscenter tog første spadestik til stort byggeprojekt med springcenter og mere kultur

Jetsmark Idrætscenter har taget hul på et stort byggeprojekt, som både omfatter en kraftig renovering og et nybyggeri af et springcenter og et motorikcenter, som giver en masse nye muligheder.

Første spadestik til etape 1 er nu taget, byggeriet omfatter tre etaper.

- Det gik rigtigt fint. Vi var ikke så mange - 19 i alt. Vi havde invitereret dem, der har med byggeprocessen at gøre, fortæller John Nielsen, centerchef i Jetsmark Idrætscenter.

Her blev der slået hul på muren ved hjælp af en mukkert - det stod borgmester Mogens Gade, formand for Jetsmark Idrætscenter Inger Kristensen og centerchef John Nielsen for.

Etape 1 er en renovering af huset, som er fra 1974. Det omfatter blandt andet ventilation og rørføringer. Etape 2 går i gang i maj om omfatter en renovering af hovedkernen i huset, som er hallen og svømmehallen. De får både nyt tag og gulv.

Springcenter og værested

Til august tager man så hul på etape 3, som er et nybyggeri af et helt nyt springcenter og motorikcenter samt en ny facade.

- Det bliver i to plan med et springcenter med trampoliner og springredskaber i bunden. Det er ikke kun til at springe i, det skal også være en slags fritidsordning, hvor de unge kan komme ind og hygge sig som i de gode, gamle dage, hvor man brugte hallen som fritidssted, fortæller John Nielsen.

I det hele taget er det tanken, at folk skal få lyst til at blive noget længere i idrætscentret.

- Vi tror også på, at det med, at man i dag oplever et center som et sted, hvor man tager hen og dyrker sport og tager hjem igen, kan ændres til, at det mere bliver et værested. I dag er caféen ovenpå ikke et sted, man mødes - kun kort tid. Nu vil vi gerne have åbent fra formiddag til aften, hvor man mødes til en god snak, og hvor man kan lave små klubber i klubben, siger John Nielsen.

Ovenpå springcentret skal der være et motorikcenter, hvor børn, unge og ældre kan træne på nye redskaber.

- Vi håber, det er så modene og up to date, at det kan trække folk til og fra starten have fuld skrue med at trække folk til langvejs fra også med træningslejre, siger John Nielsen, der peger på, at man skal helt til Aarhus for at finde noget lignende.

Sådan kommer det nye center til at se ud. Visualisering: Jetsmark Idrætscenter

Idrætscentret rummer også et vandrehjem og er allerede i dag brugt til træningslejre indenfor fx svømning og håndbold.

Mere plads til kultur

Der har været arbejdet på projektet igennem otte-ti år.

- Det er et meget ambitiøst hus og idrætscenter. Idræt vil også fremover fylde det meste, men vi tager også mere kultur ind. Der bliver også mere kommerciel drift med cafédrift og køkken, hvor det også er planen, at vi skal lave skolemad til den nye skole, Det håber vi lykkes, fortæller John Nielsen med henvisning til den nye skole, som snart skal opføres i nærheden.

Alt i alt venter centerchefen, at det vil give et mere indbydende center.

Der bliver også mødelokaler og faciliteter til at holde konfirmationer, barnedåb og andre fester.

- Vi får et produktionskøkken, som vi kan dyrke mere. I dag giver caféen underskud og er mere en service frem for en forretning. Vi vil gerne gøre det til en forretning, siger John Nielsen.

- I dag har vi ikke så mange kursusfaciliteter og lokaler, det skal dyrkes mere i de nye rammer.

Han håber på fyldte haller med skoleelever om dagen og masser af aktivitet.

- Vi håber at foreninger i alle afskygninger kommer til at blomstre.

Alle de synergier skal kobles sammen, også med skolen og hele lokalområdet.

- Vi tror på, at vi kommer med en ny facade og en ny måde at færdes på i huset, så vi bliver omdrejningspunkt for Pandrup, Kaas og Moseby, siger John Nielsen.

Jetsmark Idrætscenter tog første spadestik til en renovering og nybygning. Foto: Martin Damgård Foto: Martin Damgård

Jetsmark Idrætscenter rummer i dag omkring 3000 medlemmer fordelt på 11-12 foreninger, der er brugere af huset, dertil kommer gæster udefra.

Blandt foreningernes aktiviteter er gymnastik, badminton, håndbold, tennis, fodbold, dykning, floorball og e-sport.

Der kommer til at ske en masse med bygningerne i Jetsmark Idrætscenter i den næste tid. Foto: Martin Damgård Foto: Martin Damgård

Hele byggeriet ventes at stå færdigt til august 2022.