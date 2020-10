Jobcentersagerne: Folketinget vil kigge på lovgivningen

Flere Jobcenter-sager i Jammerbugt Kommune er gået i hårdknude, som vi her på NORDJYSKE har beskrevet over flere artikler.

Formanden for kommunens Beskæftigelsesudvalg, Morten Klessen (S), siger blandt andet, at medarbejderne har meget svært ved at forvalte en lovgivning, der begrænser mulighederne for at give borgeren en ordentligt behandling.

Derfor har han forsøgt at få lovgiverne fra hans eget parti i tale, og det er lykkedes. Formanden for Folketingets Beskæftigelsesudvalg, Bjarne Laustsen (S), er valgt i Nordjylland og kender sagerne bragt i NORDJYSKE.

Her er man lydhør over for at kigge på lovgivningen for at tilpasse den til den virkelighed, der er ude i kommunerne.

- Vi skal ikke have flere regler, end der er nødvendigt, og vi skal ikke have én eneste regel, der ikke virker efter hensigten. Over for hverken kommuner, borgere eller deres medarbejdere. Udfordringen er at finde et nyt system, der er fuldstændig enkelt og samtidig kan håndtere mange forskellige borgere med mange forskellige diagnoser, siger Bjarne Laustsen.

Han inviterer både Morten Klessen fra Jammerbugt men også borgmester i Aalborg, Thomas Kastrup-Larsen (S), der er også er formand for Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget i Kommunernes Landsforening (KL) og andre, der måtte have input til, hvor lovgivningen kan forbedres.

- Morten Klessen, Jammerbugt Kommune, KL og de andre kommuner skal fortælle os i Beskæftigelsesudvalget, hvad det er, de ikke kan foretage sig med den lovgivning, der er på området lige nu. Tidligere har vi set at det var kommunerne, der selv havde strammet skruen. Vi skal vide, hvilke regler der er overflødige. Og så skal de også komme med konkrete forslag til, hvad de gerne vil kunne gøre i stedet for. Så skal vi nok kigge på det, siger Bjarne Laustsen.

Bjarne Laustsen mener dog ikke, kommunerne skulle have haft ansvaret for de forsikrede ledige. - Den opgave burde være hos A-kassen, så kunne kommunerne koncentrere sig om de svageste borgere, der har andre problemer end ledighed, siger han.