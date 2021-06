Jørn er vred: Sådan en idiot!

BLOKHUS:Jørn Simonsen er godt, gammeldags arrig.

Til daglig driver han SOS Dansk Autohjælp Nordjylland i Brovst, og han glæder sig til at slappe af fra sin travle hverdag i det sommerhus, han er ved at få bygget på Søren Petersvej i Blokhus. Soklen og gulvene er støbt, skelettet på huset er rejst - alt er kørt lige efter planen.

Indtil kl. 04.55 natten til mandag 21. juni.

Der viser overvågningsbilleder fra byggepladsen, at en hvid Peugeot Expert-varebil med efterspændt boogietrailer drejer ind på sommerhusgrunden i morgenskumringen, hvorefter en mand stiger ud og læsser et rullestillads i én sektion på traileren og forsvinder.

Det er fra denne byggeplads på Søren Petersvej, at tyveriet af stilladset fandt sted en tidlig morgen i sidste uge. Nu er der sat aflåst låge op til området. Privatfoto

Siden har ingen set hverken mand, bil, trailer eller stilladset.

Til gengæld har mange set det Facebook-opslag, Jørn Simonsen har lagt ud i gruppen "Blokhus/Hune - Kun til info".

På et vedhæftet foto ses det tydeligt, at en mand er ved at læsse noget - ganske givet - stilladset på traileren.

"Hvis du har oplysninger om, hvem vedkommende er, eller vedkommende ser dette opslag, hører jeg gerne fra dig", skriver Jørn Simonsen.

281 gange er opslaget siden blevet delt - uden at det har kastet nyt lys over, hvor stilladset befinder sig.

- Jeg har også en video, hvor man ser sådan en idiot, der bare kører ind og tager de, lyder det fra en vred Jørn Simonsen.

Stilladset tilhører det tømrerfirma, der arbejder på hans sommerhus, så personligt har han umiddelbart ikke noget i klemme i forhold til stilladset, der anslået har en værdi på 13.000-15.000 kr.

Det er også mere frækheden i det helt åbenlyse tyveri, der gør Jørn Simonsen vred.

- Der er altså nogen, hvis moral bare er helt anderledes end andres. Og efter det, man kan se på de overvågningsbilleder, så ligner det jo ikke en rumænsk bande, der kører rundt og stjæler. Det ligner bare en, der har en forbandet dårlig moral i forhold til andres ting, siger Jørn Simonsen.

Det var et stillads, der skulle have været brugt under opførelsen af dette sommerhus, som nu er væk. Og det er ikke selve tyveriet af stilladset, der gør Jørn Simonsen vred. Det er frækheden hos stilladstyven, der gør ham arrig. Privatfoto

Han har fået en del henvendelser fra folk efter sit opslag på Facebook, der mener at vide, hvor stilladset kan befinde sig. Endnu har de mange tip ikke ført til en opklaring, og det har det heller ikke, at tyveriet er anmeldt til Nordjyllands Politi.

- Vi har genkendt de to bogstaver og de første to tal i nummerpladen, men vi kan ikke se resten med sikkerhed. Jeg synes, det burde være en lille sag at løse, siger Jørn Simonsen.

Han håber, at de mange delinger af hans opslag og oplevelse får andre til at sikre materialerne på deres byggepladser, så de ikke får en lige så træls oplevelse som han selv.

Hvis du får at vide, hvor tyven og stilladset befinder sig, kører du så selv ud og konfronterer ham?

- Nej, så ringer jeg til politiet, siger Jørn Simonsen.

Heftig aktivitet under pandemi

Coronapandemien har forstærket interessen for danskernes lyst til at købe, bygge og renovere sommerhuse. Derfor er der heftig aktivitet ude i sommerlandet, og Jørn Simonsen er ikke den eneste i Blokhusområdet, der har haft stilladstyve på besøg.

Det havde Pia Royberg og hendes mand Flemming også kort efter pinse, hvor de skulle have lagt nyt tag på deres sommerhus, der ligger på Højmarksvej i Blokhus.

Inden pinse havde håndværkere stillet stillads op på to sider af huset, og da de 26. maj mødte op for at tage fat på at lægge det nye tag, mødte de i stedet op til og kunne konstatere, at en del af stilladset var væk.

- Og så lå der noget ekstra, de havde taget med derop, men som ikke var stillet op. Det var også væk, fortæller Pia Royberg.

Også det tyveri blev anmeldt til politiet, men heller ikke det er opklaret.

Pia Royberg og hendes mand kørte selv rundt i omegnen de følgende dage for at se, om de kunne genkende det forsvundne stillads på nogle af områdets mange byggepladser.

Det lykkedes ikke, og i modsætning til Jørn Simonsen havde parret ikke videoovervågning af deres sommerhus.

- Men det får vi nu, garanterer hun.

Indbrud i og ved sommerhuse er ikke et nyt fænomen. Det har Nordjyske ofte skrevet om.