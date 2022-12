John overvejer at droppe affaldssortering

HUNE:En hilsen fra renovationsmedarbejderen har bragt sindet i kog hos John Albøge.

Beskeden, der var sat i klemme i den sorte affaldscontainer, som benyttes til papir og plastik, indeholdt en opfordring om, at containeren placeres på en sådan måde, at renovationsmedarbejderen har nem adgang til håndtaget. Det vil betyde, at låget, som åbnes modsat håndtaget, vender indad.

John Albøge har fået en hilsen fra renovationsmedarbejderen, fordi håndtaget var vendt ind mod muren. Foto: Torben Hansen

Det er upraktisk, påpeger John Albøge, der har haft fat i kommunen i forhold til containerne, som han mener er udformet helt forkert.

- Da jeg fik skraldespanden, kontaktede jeg teknisk forvaltning omkring problematikken. Men jeg fik besked på, at de skulle være sådan. Men for os forbrugere er det meget upraktisk, når vi skal sortere plastik og pap, siger John Albøge.

- Jeg skal immervæk i containeren 300 gange om året, mens skraldemanden blot skal have fat i containeren otte gange om året. Får jeg endnu en seddel med besked om, at containeren vender forkert, så vender jeg den rigtigt, men så bliver konsekvensen, at jeg smider alt pap og papir i containeren til restaffald.

John Albøge mener, at det er upraktisk for ham at benytte containeren til plastik og pap. Derfor overvejer han at undlade at sortere sit affald. Foto: Torben Hansen

Kan du ikke blot vende containeren, så den står, som renovationsmedarbejderne ønsker det?

- Det kunne jeg da godt, men så skal jeg, som "kunde" stå og bøvle med det, og det kan ikke være rigtigt. De offentlige myndigheder må tilrettelægge det sådan, at det er fornuftigt både for kunden og for den, der skal hente affaldet, siger han.

- Jeg går sådan set meget ind for genbrug, men jeg kan blive strid, når de træffer sådan nogle beslutninger, som er uhensigtsmæssige for os. De bør spørge forbrugerne til råds frem for blot at sidde ved et skrivebord og indkøbe materiel, der ikke fungerer, siger John Albøge og undrer sig tillige over, at man vælger at bruge penge på trykning af kort med information om, at containeren vender forkert.

Ifølge fagleder hos teknik og forsyning hos Jammerbugt Kommune, Tom Hansen, er der flere, som har henvendt sig til kommunen omkring problematikken, men der er ikke tale om et fejlindkøb, siger han.

- Det er gængse standardcontainere, som bliver brugt både i Danmark og i Europa, og som lever op til Arbejdstilsynets krav til materiellet, siger Tom Hansen.

Han påpeger, at en renovationsmedarbejder i gennemsnit har fat mere end 50.000 containere om året, og derfor har det en betydning, hvordan håndtaget er placeret.

I 2023 er der en ny container på vej til den nye affaldsordning, hvor dagrenovation skal sorteres op i madaffald og restaffald. Foto: Jammerbugt Kommune

I 2023 er der en ny container på vej til den nye affaldsordning, hvor dagrenovation skal sorteres op i madaffald og restaffald. Og der er godt nyt til de borgere, der irriterer sig over, at containeren skal stå med håndtaget vendt udad.

- Vi her indkøbt 36.000 containere med to låg, og her har man adgang fra den side, hvor håndtaget sidder, så det burde være nemt for både borger og skraldemand, siger Tom Hansen.