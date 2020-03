Jordemoder og forfatter vil skrive folks fødsler ned

Tine Borups journal siger, at hun klarede veerne flot gennem sang. Men der er mere til den historie, for hun sang, så det passede med hendes vejrtrækning, og det gav hende kontrol over kroppen ved hjælp af åndedrættet. Den historie kan skrives. Det var i øvrigt Tina Dickows ”Poetess Play” Tine sang. Foto. Peter Mørk