Jubel i Jammerbugt: Særlig milliongevinst for første gang nogensinde

JAMMERBUGT:En heldig nordjyde har søndag kunnet glæde sig over andet og mere end kaffen og rundstykkerne ved morgenbordet.

For første gang nogensinde har en person fra Jammerbugt Kommune nemlig vundet en million kroner på Danske Spils Millionærgaranti i forbindelse med lørdagens lottotrækning.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse søndag. Her oplyser Danske Spil også, at det endnu ikke er lykkedes at få den heldige nordjyde i tale.

Hver uge bliver der trukket lod om 2 x 1 million skattefrie kroner blandt alle spillede rækker i Lotto. Foruden den nybagte millionær i Jammerbugt havnede der også en million skattefrie kroner hos en af Danske Spiles faste kunder i Odsherred.

Det sker ofte, at nordjyder vinder millioner hos Danske Spil, som du kan se på dette kort fra januar 2020:

Siden er der kommet endnu flere til - blandt andre en heldig vendelbo, som midt i august vandt den hidtil største nordjyske gevinst i Viking Lotto - hele 158 millioner kroner.