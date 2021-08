Jubilæum for naturformidling i Fosdalen

En 6. klasse fra Aabybro Skole er i gang med at trække deres cykler ud fra Naturcenter Fosdalen. Naturskoleleder, Svend Møller Nielsen, suser rundt og tager afsked med skolebørnene samtidig med, at han hilser på de folk, der er mødt op for at deltage i en af jubilæumsugens tre guidede ture i og omkring Fosdalen.

- Velkommen. Jeg håber, vi får en god tur. Jeg har afsat tre timer, men når jeg ser på det her bentøj, I har rundt omkring jer, så tror jeg, det er mere end nok, siger han.

- I morgen er det 20 år siden, Svend Auken indviede Naturcentret, så der er åbent hus fra to til seks, så er der kage og kaffe, fortæller Svend Møller Nielsen, der samtidig inviterer alle på vandreturen til at deltage i jubilæet.

Svend Møller Nielsen har været naturskoleleder i alle Naturcentrets 20 år, så det er også hans jubilæum. Og han kan se tilbage på flere store og mange små højdepunkter:

- Højdepunktet - efter flere års forberedelse - det var selvfølgelig dengang, det blev indviet af vores miljøminister, Svend Auken. Det var et højdepunkt. Og så var det også et højdepunkt, da jeg i 2004 udgav min bog ”Ved fos og li.” Men der har været mange højdepunkter. Jeg synes, et højdepunkt det er, når man kan mærke, folk de går tilfredse hjem. Og specielt når børn kommer og spørger, om ikke de må være en nat mere herude. Så varmer det alligevel. Så tænker man, så tager man nogle år mere.

Et samarbejde

Svend Møller Nielsen står på gårdspladsen ved Naturcenter Fosdalen, og dagens 12 vandredeltagere lytter opmærksomt til ham.

- Naturcentret er et samarbejde mellem Naturstyrelsen Thy og Jammerbugt Kommune. Og jeg er så ansat af kommunen. Og det er et af de få job, hvor der er bopælspligt. Jeg bor derovre. Jeg er tvunget til at bo i de her omgivelser. Jeg kæmper med det hver eneste dag, siger Svend Møller Nielsen med et stort smil.

Naturcenter Fosdalen er en naturskole med overnatningsmuligheder, hvor Svend Møller Nielsen tager sig af undervisningen. Alle kan booke en eller flere dage på centret. Det bliver besøgt af alt fra lokale børnehaver til tyske svampeeksperter.

- Hovedkunderne det er Jammerbugt Kommune. Det er skolerne, og så er der selvfølgelig også nogle foreninger, der bruger det. For eksempel Jammerbugt Flettekreds. Så er der fotokurser herude. Så er der svampekurser og den stil der, fortæller naturskolelederen.

Både børn og eksperter

Svend Møller Nielsen kan ikke lade være med lige at invitere vandregruppen inden for i naturskolen. Han beklager, at der er jord på gulvet efter besøget fra 6. klasse.

- Det er, når der er pause her. Der er en grøft hernede, og der er sådan et bræt over. Nu var de her for et års tid siden. Der faldt to børn ned i grøften og blev møgbeskidte. Og jeg sagde i dag, at de tager ikke hjem, før der er mindst to, der er røget i. Der var ingen der røg i i dag, smiler han.

Det er netop børn, der har stået for nogle af de sjoveste oplevelser i hans 20 år som naturskoleleder:

- Jeg glemmer aldrig en 5. klasses rødhåret dreng, der havde sådan en hugorm i sprit. Så sagde han: ”Svend, jeg er helt vild med sådan nogle syltede dyr.” Det er genialt sagt. Så var der også en lille gut, der sagde, han kunne godt tænke sig at være herude en nat mere, fordi jeg var da i grunden en flink fyr.

Naturskolelederen har også stor respekt for for eksperterne:

- Jeg nyder, når der kommer Danmarks svampenørder, som jeg kalder dem. Hvor det er ekspertviden. Forrige gang, de var her, fandt de 10 nye svampearter for Danmark. Sidste gang, de var her, så gik de bare lige over marken her, så fandt de en ny svamp for Europa. Den havde aldrig været registreret før, og der er nogle områder heroppe, som på landsplan er enestående. Det er top 10 i Danmark indenfor mange ting - i hvert fald med svampe. Fordi det er så uberørt flere steder heroppe.

Rundt om en enebærbusk

Nu er det blevet tid til, at Svend Møller Nielsen sætter gang i den syv kilometer lange vandretur. Allerede i vejkanten uden for Naturcentret, finder han en brændenælde, som han begejstret fortæller om. Lidt længere fremme er det tagrør, dunhammer og skærmplanten, angelik, der får et ord med på vejen.

Da vi står og får pusten efter at have besteget de 110 trin op på toppen af den tidligere kystskrænt, Lien, er det en imponerende, flere meter høj og bred busk, naturmanden retter vores opmærksomhed mod:

- Så står vi lige her under enebærbusken. Her er den nærmest et træ. Der er ikke ret mange i Danmark, der tænker over, at alle vores fyrretræer, nåletræer de var her ikke for 300 år siden. Alt det er indført. Det her er vores oprindelige nåletræ sammen med taks. Så den her er nok 200 år. Det er ikke fordi, jeg har været her så længe.

Svend Møller Nielsen fører an i rask tempo.

- Kom så 7. B, halvråber han til de meget voksne deltagere.

Som en regnskov

Vandregruppen går, anført af Svend Møller Nielsen, nu ind i skovens dunkelhed, efter vi har bevæget os i solskinnet på kanten af Lien og nydt de mange fine udsigter.

- Nu går vi op igennem Langdalen. Der kommer nogle kæmpe grantræer hernede og fantastiske bøgetræer også, fortæller naturskolelederen.

Da jeg spørger ham, hvad for nogle yndlingssteder han har i Jammerbugten, kommer svaret prompte:

- Det er de her dale og så udsigten for eksempel ude fra Svinklovene. Det er ubeskriveligt smukt. Dalene heroppe - specielt i tåge og regn - der er det ligesom at gå i en regnskov. Det er en helt fantastisk oplevelse, når mosekonen brygger, så er der virkelig stemning.

Flere af dagens vandrere er meget interesserede i svampe og finder flere, som de viser til Svend Møller Nielsen:

- Jeg plejer altid at starte svampeturene med at sige, om de kan spises eller ej, det har ingen interesse for mig. Det er hvilken rolle, spiller de i naturens system. ”Han er da idiot. Det er da ikke derfor, vi er kommet.”

Gæsterne på turen bryder ud i latter.

Naturskolelederen fortsætter:

- Det der med at få forståelsen for pilsner, penicillin, roquefort-ost, fodsvamp og sådan noget.

Gæsterne griner igen.

En af deltagerne finder en lille kantarel. En svamp, der ellers har glimret fuldstændig ved sit fravær på ruten.

- Huskede jeg at fortælle, at alt, hvad I finder på turen, tilhører Naturcentret? siger Svend Møller Nielsen smilende.

Han vil også høre, om vi kender reglerne for, hvad vi må høste i skoven.

- Ja, du må samle det, du selv kan bære, svarer en dame.

Svend Møller Nielsen bekræfter, at sådan er det i Naturstyrelsens skove:

- I privat skov må du kun samle det, du kan nå fra stien. Så vil I opdage, at folk har 150 meter lange arme.

Igen ruller latteren blandt deltagerne.

Nyd det almindelige

Turen fortsætter med fortællinger om planter, dyr og landskab.

Da vi får øje på en enkelt tabt sko i Vor Frue Kilde i Fosdalen, kommenterer Svend Møller Nielsen straks:

- Det var en af de voksne, jeg mistede i aftes.

Efter 20 år på Naturcenter Fosdalen har han et godt råd til alle, der færdes i naturen:

- Man skal nyde almindeligheden. Der er for mange, der går op i sjældenhederne. Man skal kunne det almindelige, før man kaster sig over det andet, synes jeg.

Klokken 16.59, tre timer efter turen begyndte, står Svend Møller Nielsen foran Naturcenter Fosdalen. Han tager hjerteligt afsked med alle vandrerne.

På selve jubilæumsdagen, torsdag, er Svend Møller Nielsen en ekstraordinært opmærksom vært, som sørger for, at alle får kage, kaffe eller sodavand. Han fortæller og svarer på spørgsmål. Efter 20 år er Svend Møller Nielsen i dag synonym med Naturcenter Fosdalen.