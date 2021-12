Juleaften i hver sin ende af huset: Jakob fik corona tre dage før jul

AABYBRO:Juletræet strålede, sværene på flæskestegen knasede og selve julemanden kiggede forbi og hilste på tvillingerne og deres storebror gennem terrassedøren.

Men juleaften var alligevel slet, slet ikke som den plejede for Jakob og Jannie Gert Stoltze og deres tre drenge.

For den 21. december testede Jakob positiv for coronavirus og familien blev dermed nogle af de mange nordjyder, som fik den ubudne gæst på besøg i højtiden og derfor pludselig måtte ændre juleplaner.

- Jeg har isoleret mig selv i den ene ende af af huset, hvor vi har et værelse med et toilet lige op til, og så er familien i resten af huset, fortæller Jakob.

Derfor blev juleaften med farmor, farfar og onkel aflyst og hele familien gik i isolation. Hver for sig. For Jannie og de tre drenge på fire og syv år har - indtil videre - ikke corona.

- Drengene har været rigtigt dygtige til at holde afstand. De ved godt, at det ikke duer, for så kan de blive smittet.

Man skulle ellers tro, at især de to fireårige måske kunne have svært ved at forstå, hvorfor far skal sidde alene på et værelse i behørig afstand fra resten af familien, men det har ikke været tilfældet.

- Tvillingerne er jo nærmest vokset op med corona, så det har faktisk ikke været så svært at forklare, siger Jakob.

Netop hvor gode børnene har været til at tackle den noget anderledes juleferie, har Jannie også bidt mærke i.

- De har været så forstående nogle drenge. De ved godt, at far er i den del af huset og vi er i den her del af huset, fortæller hun.

Jannie serverede julemaden for Jakob på bakken udenfor døren til hans værelse, og så kunne familien ellers spise sammen hver for sig over ipad'en på spisebordet. Privatfoto

Juleaften fik Jakob mad og gaver udenfor døren til værelset, men selvom han spiste og åbnede pakker alene, var han med både med til bords og ved juletræet. I år bare på en skærm.

- De var faktisk ret gode og dygtige til at vise mig gaverne over ipad'en, siger han med et smil.

Alligevel var det ikke helt samme - især når det kom til drengenes gaver, mener Jannie.

- De savnede far rigtigt meget. Det er bare ikke det samme over facetime, som at have far til at lege med gaverne, lige når de er pakket op.

Også for Jakob var det enkelte steder en noget flad oplevelse, selvom familien gjorde hvad de kunne for at julehygge på afstand.

- Jeg sad og så på, at de gik rundt om træet. Det var altså mærkeligt. Det plejer jo virkelig at være en hyggestund, så det var så mærkeligt ikke at være med til, fortæller han fra sit lille isolationsrum.

- Nu vil jeg gerne snart ud herfra, griner han og krydser fingre for, at han er helt symptomfri til nytår - og allersenest til deres ældste søns fødselsdag den 2. januar. Især for Jannies skyld, der nu står med alt det praktiske og tre drenge med juleferie helt alene.

- Hun har klaret det hele så flot. Det skal hun virkelig have.

Jannie selv understreger, at man jo må få det bedste ud af situationen, når man alligevel ikke kan ændre den. Samtidig sætter hun pris på al den hjælp de har fået fra familie, venner og naboer de seneste dage. Juleaften i isolation og uden sin mand havde hun dog gerne været foruden.

- Det var da mega underligt. Der var bare en dør mellem os, men det føles som flere hundrede kilometer.