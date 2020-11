Julen er reddet: Skulpturparken åbner igen

Meldingen om, at det nu atter er tilladt at krydse alle nordjyske kommunegrænser samt åbne restaurationer, spisesteder og kulturliv bliver modtaget med stor jubel og glæde i Skulpturparken Blokhus.

Her er man allerede fra fredag eftermiddag klar til at invitere inden for til julestemning med flere end 1,5 millioner julelys, lys- og lydshow - i følge indehaveren, John Andersen, Nordens flotteste.

- Vi er meget glade for igen at kunne vise vores flotte juleudsmykning frem. Nu trænger vi alle til oplevelser, glæde og julestemning, siger han.

Magisk Jul kan blandt andet byde på et stort krybbespil, julemand i kane, Europas længste lysende juletunnel, en kyssepergola og ikke mindst det store juletræ der stikker over 17 meter op over de 20.000 kvadratmeter med juleri.

John Andersen glæder sig over, at der nu igen kan bydes velkommen til Magisk Jul. Privatfoto

Både restaurant, selskabslokaler og butiksarkaden har åbent, ligesom de fleste af julehytterne også når at åbne fra første dag.

Alle de normale restriktioner om afstand og god plads bliver selvfølgelig bliver overholdt - det var allerede på plads i den lille uges tid, Magisk jul nåede at holde bent inden den reginale nedukning satte en stopper for John Andersens juleglæde.

- Det skal være en tryg oplevelse med flere ind- og udgange på de mest travle dage. Der er ensretning hele vejen rundt i parken, og der udleveres gratis mundbind til alle gæster.

Det bliver nu også snart muligt at bestille entré billetter hjemmefra, og endelig er der også et korps af Corona-officials klar til at hjælpe publikum med at overholde retningslinjerne.

Magisk Jul har åbent hver dag fra kl. 11 til 21 i november og december, og hver aften kl. 20 kan man opleve lyd- og lysshowet.