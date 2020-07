Kæmpe ledningsbrud: 2200 husstande uden vand

FJERRITSLEV:2200 husstande under Fjerritslev Vands dækningsområde er lige nu uden vand i vandhanerne.

Det skyldes et brud på en hovedledning, som er blevet gravet over i forbindelse med, at Fjerritslev skal have såkaldt separatkloakering.

- Jeg sad i møde med vandværkets driftsleder og vores kontorassistent, da der klokken 16.45 onsdag gik en alarm. Så styrtede driftslederen ud for at undersøge, hvad der var galt. Det viste sig, at en hovedledning - en såkaldt 160'er - var blevet gravet over i forbindelse med gravearbejde omkring Algade-Sandagervej, forklarer formand Poul Kjær, Fjerritslev Vand Amba.

Fjerritslev Vandværk oplevede onsdag eftermiddag og aften et kæmpe ledningsbrud. Arkivfoto

En 160'er er et vandrør på 16 centimeter i diameter, og når der pumnpes vand ud med fire bars tryk, så kan der hurtigt strømme masser af liter ud til ingen verdens nytte.

- Da vi fik kendskab til skadens omfang lukkede vi øjeblikkeligt for vandet, fortæller formanden.

Han beretter, at vandværket har oplevet "mindst 20" ledningsbrud i forbindelse med gravearbejdet ved separatkloakeringen i Fjerritslev, og Poul Kjær kalder kloakeringen for "det værste Vorherre har skabt".

Normalt kan entreprenørerne via kommunale data finde kort over diverse ledningsnet, så brud på andre forsyningsselskabers ledninger - det være sig el, vand eller varme - netop skullæe kunne undgås.

- Men jeg tror, at entreprenørerne underbyder hinanden i forbindelse med arbejdet med separatkloakering. Så er der ikke råd til at have en mand stående og dirigere manden i gravkoen, så de kan råbe stop, hvis der dukker et vandrør op. Og når Jammerbugt Forsyning, som står bag separatkloakeringen, vælger de billigste tilbud, så får de også en kvalitet, der svarer til prisen, lyder det surt fra vandværksformanden.

Han har møde med forsyningen torsdag formiddag, og her vil han tage problemet op.

- Vi har folk i gang med at udbedre skaderne, og vi arbejder så hurtigt vi kan. Måske kan vi omdirigere vandet via andre rørledninger og på den måde komme omkring bruddet, men nu må vi se, siger formanden.

Poul Kjær har ingen tidshorisont for, hvornår vandet igen flyder i vandhanerne i Fjerritslev.