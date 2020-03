Kæmpe politiaktion i Fjerritslev: Mand er skudt i hånden - politiet indsatsstyrke stormede hus

FJERRITSLEV:Tirsdag aften var der gang i en større politiaktion i Fjerritslev. Der var adskillige politipatruljer og hundepatruljer og kl. 22.40 ankom politiets indsatsstyrke til Jernbanegade 20.

Klokken 23.10 lød råbene" Det er politiet. Huset er omringet. Kom ud". Derpå lød et kæmpe brag, da husets fordør blev smadret og huset blev stormet af indsatsstyrken, fortæller NORDJYSKEs mand på stedet.

Umiddelbart herefter blev der råbt "Det er politiet. Hvis der er nogen i huset, så kom ud".

Det viste sig, at der ikke var nogen i huset - men aktionen fortsætter efter midnat, natten til onsdag. For her afventer indtil flere politipatruljer, at specialhunde skal ankomme til stedet. Hvad der søges efter, er ikke oplyst. Desuden er politiets indsatsstyrke ikke kørt fra Fjerritslev.

Nordjyllands Politi skrev klokken 22.55 på Twitter om baggrunden for aktionen, at man tirsdag aften kl. 19.49 modtog en anmeldelse om en skudepisode i Jernbanegade i Fjerritslev, hvor en mand er ramt i hånden. Nordjyllands Politi er massivt til stede i området og er i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder, skrives der på Twitter.

Per Hakonsen, som bor i Fjerritslev, fortæller til NORDJYSKE, at han tidligere på aftenen hørte, at der blev affyret to skud.

NORDJYSKEs mand på stedet fortæller, at flere andre vidner oplyser, at også de har hørt skud.

