Kandis er tingfinder: Fandt Agnete og Bjarnes nøgler i en skov

Det var en søndag eftermiddag for få uger siden i Saltum, ikke længe før mørket ville falde på. Agnete Jensen og Bjarne Schneider Jensen, der har sommerhus i området og bor i Vrå, ville lige gå en tur med deres hund Buddy i skoven, inden de skulle hjem. Umiddelbart en fin plan - men da de kom tilbage til deres bil og var klar til at komme hjem, var bilnøglerne væk.

Som i pist væk.

Da de var ankommet i bil, var de klar over, at nøglen måtte være tabt på gåturen med Buddy, og nu fik de travlt med at forsøge at finde den, før det blev umuliggjort af mørket.

- Det var godt nok rigtigt træls. Klokken var 16, og lidt i 17 går solen ned, fortæller Bjarne Schneider Jensen.

Det lykkedes ikke at finde nøglen, og en svigersøn måtte kravle ind af et vindue efter en ekstranøgle og komme ud med den, inden parret kom hjem til Vrå, temmelig forsinket og en nøgle fattigere.

Hvad gør man så?

Agnete Jensen begyndte at google, og hun kom i tanke om, at de havde set noget med nogle hunde på en hundefestival, som kunne finde mobiltelefoner og andre tabte ting.

Hun fandt frem til DCH’s Eftersøgningstjeneste, og det viste sig, at man kunne ringe til dem mandag morgen.

Det var så her, at Søren Hegelund og Kandis kom ind i billedet.

Et samarbejde

Mandag morgen satte eftersøgningstjenesten Agnete Jensen i forbindelse med Søren Hegelund og hans hund Kandis. De bor i Kaas og var dermed en af dem i Eftersøgningstjenestens netværk, der var tæt på.

Agnete Jensen satte sin mor på opgaven med at mødes med Søren Hegelund og Kandis samme eftermiddag.

Kandis lærer ved hjælp af ros og opmuntring. Foto: Bente Poder

De gik i gang med at søge og var først gået til for enden af den sti, som parret havde gået med Buddy - uden held.

Da de gik tilbage, var der et sted, hvor Kandis gik et lille stykke indenfor stien.

- Så søgte hun, og så lige pludselig kom hun rendende hen til mig med nøglen, fortæller Søren Hegelund.

Sådan en opgave har Kandis løst mange gange - hun har blandt andet fundet høreapparater i en hæk og tabte ting på stranden. Og fundet andre tabte nøgler.

Søren Hegelund er glad for at være en del af DcH’s Eftersøgningstjeneste af flere grunde.

- Man kan se, hvad man kan få ud af hunden, og man kommer ud i naturen og får noget frisk luft. Vi gør det for fornøjelsens skyld og for at være med til at glæde folk med, at de får deres ting tilbage, fortæller Søren Hegelund.

Søren Hegelund og Kandis fandt Agnete Jensen og Bjarne Schneider Jensens nøgler, som de havde tabt i en skov i Saltum. Foto: Bente Poder

Mand og hund arbejder tæt sammen - Søren Hegelund sætter Kandis i gang med at søge og guider hende og kan fx angive en retning, hun skal søge i, eller om hun skal søge ved jorden eller lidt højere oppe.

Han leder også selv imens og opmuntrer hende til opgaven.

- Jeg skaber glæde i hende, forklarer han - og peger på, at gamle dages metoder med pisk er helt yt i dag.

Nu bruger man opmuntring og positiv forstærkning.

- Det er ligesom at lære at regne og skrive, fortæller Søren Hedelund.

Her kan du se en video af, hvordan Kandis og Søren Hegelund arbejder:

Fik ro i maven

Bjarne Schneider Jensen var virkelig glad for, at det lykkedes Kandis at finde nøglen.

- Det betød også, at vi fik vores husnøgler tilbage og ikke skal ud og købe en ny bilnøgle til 3000 kroner. Og jeg fik ro i maven over ikke at have en husnøgle til at ligge ude i naturen. Nu skal vi ikke tænke mere på det, siger Bjarne Schneider Jensen, der er imponeret over Kandis’ evner.

- Det er flot arbejde, konstaterer han.

Bjarne Schmidt Jensen, der havde ærgret sig meget over de tabte nøgler, var virkelig glad for at få dem igen. Her viser han de nøgler, som Kandis fandt i skoven. Foto: Bente Poder

Agnete Jensen vidste godt, at retrievere kan være meget dygtige, og deres egen Buddy er også en retriever.

- De gik i cirka 20 minutter, så var nøglen fundet, fortæller Agnete Jensen, der blev meget glad, da hun den mandag eftermiddag fik et opkald fra sin mor med meldingen om, at nøglerne var fundet.

Bjarne Schneider Jensen, der havde ærgret sig kraftigt over, at han ikke havde fået lukket lommen med nøglen godt nok, opsummerer det sådan her:

- Det var en rigtig god oplevelse. Det var en rigtig træls søndag, og det endte med at blive en god oplevelse alligevel.

Kandis er tingfinder

Kandis er en ti år gammel Toller Novia Scotia Duck Tolling Retriever. Racen stammer fra Canada, hvor de bliver brugt til at hente ænder.

Hun er udlært til at søge efter ting, der ikke passer ind i et område - som en nøgle eller en mobiltelefon i en skovbund.

Kandis er tingfinder eller eftersøgningshund - ikke sporhund, da hun ikke følger et spor men er specialist i at søge efter noget, der skiller sig ud.

Det var cirka her, at Kandis fandt nøglen. Foto: Bente Poder

- En mobiltelefon er ikke vokset op i naturen og dufter anderledes. Det skal være noget fremmed, forklarer Søren Hegelund.

Det kan fx også være et dankort, et par briller eller en nøgle.

Andre hunde kan være specialister i andre ting, fx at søge efter mennesker.

Kandis og Søren Hegelund er en del af DcH’s (Danmarks Civile Hundeførerforening) landdækkende eftersøgningstjeneste, hvor man kan ringe og få hjælp til at finde ting. Så finder tjenesten en hund og hundefører i nærheden, som man bliver sat i kontakt med.

Kandis er specialtrænet til opgaven, i starten fik hun lette opgaver hjemme i haven, og hun får masser af ros, når det lykkes - både godbidder og på den måde, at Søren Hegelund kaster en bold, som hun er særligt glad for at få lov at hente.

- Det får hun kun lov til, når hun har gjort noget for mig, forklarer Søren Hegelund.

Og så en masse mundtlig ros og opmuntring samtidig med.

Siden blev opgaverne gjort sværere og sværere, og de har blandt andet trænet i Fårup Sommerland og i Rold Skov.

Fandt høreapparat i hæk

Kandis og Søren Hegelund har haft mange opgaver - fx har de fundet høreapparater, som folk har tabt under hækkeklipning. Eller ting tabt på Blokhus Strand.

De har også fundet andre nøgler.

Når Kandis finder en ting, samler hun den forsigtigt op i munden og afleverer den til Søren Hegelund.

Der kan dog også være opgaver, de må sige nej til - fx hvis folk har været rigtig mange steder, har været inde i en befærdet by, eller hvis der er gået for lang tid, så tingen ikke lugter mere.

Der er også mulighed for, at der kommer to eftersøgningshunde, hvis opgaven er svær, og det fx er et stort område, der skal søges i.

Prisen på at få en hund fra DcH’s Eftersøgningstjeneste ud er, at man skal betale for kørslen.

Der er i alt 105 hunde tilknyttet netværket.