Kendt tv-kok skal hjælpe nordjysk kro

Det er en kro med en lang historie, der har været rigelig mange stilændringer igennem de senere år. Efter at være gået fra først at servere kromad, så over til at være en seks-gaflet gourmetrestaurant og derefter et fransk brasserie, er der igen nye planer for Strandingskroen i Blokhus.

Strandingskroen har således tilknyttet Carsten Olsen som ny bestyrer. Carsten Olsen er landskendt under navnet Den Skaldede Kok og har mere end 40 års erfaring i køkkenet. Spændvidden rækker fra det forfinede køkken på Hotel d'Angleterre til senest fodboldkøkkenet i Bindslev.

I mere end 20 år har Den Skaldede Kok været kendt som tv-kok. Han har skrevet flere kogebøger og holdt adskillige foredrag.

- Som bestyrer vil Carsten Olsen være garant for, at Strandingskroens høje kvalitetsniveau fastholdes, lyder det fra Steffen Ebdrup, der overtog den fredede kro i foråret 2019.

Køkkenchef Frederik Holm (tv) og bestyrer Carsten Olsen skal sikre god gedigen mormormad til gæsterne på Strandingskroen. Privatfoto

Carsten Olsen skal dog ikke være i køkkenet til daglig. Strandingskroen har nemlig allerede en chef bag gryderne.

- Sammen med køkkenchef Frederik Holm vil Den Skaldede Kok stå for det kulinariske, der spænder fra fine dining over et traditionelt krokort til som noget helt nyt at introducere gammeldags mormormad, skriver ledelsen i en pressemeddelelse.

Den nye Strandingskroen vil have et bredt og ifølge ledelsen traditionelt krokort, der spænder fra klassikere som engelsk bøf med bløde løg over hel-stegt rødspætte til den klassiske Crepes Suzette.

Med ugentlige tavleretter håber den også, at flere gæster vil smutte forbi og bestille mad, der er inspireret af mormor.

- Vi tror, at Den Skaldede Kok er bedre til at lave disse klassiske retter end mormor, men det må komme an på en prøve, lyder det.