Kira sov i butikken: - Godt der både var plaider og nattøj

JAMMERBUGT:Souschef hos Aldi Aabybro, Kira Balser, var en af de mange nordjyder, der i går blev fanget i snestormen i Jammerbugt Kommune. Faktisk så meget, at hun blev nødt til at overnatte i butikken, og det var held i uheld, for på den måde lykkedes det hende og tre andre medarbejdere at redde maden fra op mod 12 kølediske, der satte ud på grund af uvejret.

- Jeg var egentlig på vej hjem, men da jeg var lidt nervøs for at køre, trak jeg den lidt, og det viste sig jo at være heldigt. For kort efter satte vores kølediske ud, og selvom vi begyndte at ringe rundt til alle kølemontører, var der ingen, der kunne sige, hvornår de ville nå frem, fortæller hun.

Så Kira og de øvrige personale, der var tilbage i butikken, traf en hurtig beslutning og begynde at flytte kølevarerne til et større kølerum, der fortsat fungerede, og på den måde lykkedes det dem at undgå et alvorligt madspild.

Kira Balser og tre andre medarbejdere i Aldi i Aabybro havde en travl aften i snestormen. Her er hun dog langt om længe klar til at gå i seng i butikkens frokoststue. Privatfoto

- På grund af vejret var der ikke ret mange kunder i butikken, og jeg havde heldigvis nogle af vores bedste medarbejdere til at hjælpe mig, så det gik forholdsvist hurtigt. Men da vi så var færdige, kunne jeg god se, at der ikke var nogen chancer for, at jeg kunne køre hjem til Gudumholm gennem snemasserne, for min mand, der stod klar til at hente mig, måtte vende om på halvvejen, forklarer Kira.

Hun besluttede sig derfor til at overnatte i butikken, og det overhørte en trofast kunde, som tilbød at komme med en luftmadras.

- Jeg sagde selvfølgelig, at det var alt for meget, men hun insisterede, så jeg skylder hende vist en buket blomster, siger Kira Balser.

Natten blev derfor tilbragt madrassen i Aldis frokoststue,hvor den indesneede souschef gik til ro efter at have forsynet sig med nattøj, tandbørste og en varm plaid fra butikkens sortiment.

- Jeg er en af dem, der simpelthen ikke kan sove uden nattøj, så det var jo godt det var lige ved hånden. Og plaiden blev jeg faktisk så glad for, at jeg regner med at tage den med hjem, fortæller Kira.

En betænksom kunde insisterede på at komme med en luftmadras til Kira Balser. Privatfoto

Det lykkedes i øvrigt en kølemontør at nå frem og fikse problemet med de nedbrudte kølediske ved 23-tiden. Men her - dagen derpå - er Kira alligevel lidt klatøjet. Og det samme gælder personalet i Aldis butik i Hune, hvor de stod med det samme problem, og derfor valgte at arbejde det meste af natten for at redde butikkens kølevarer. Også her blev flere nødt til at blive og overnatte.

- Jeg er glad for, at vi traf beslutningen om at tømme kølediskene så hurtigt, for ellers var det sikkert gået meget værre. Men nu er jeg godt nok træt, så når vi er færdige med at tale sammen, skal jeg bare hjem og sove, tilføjer Kira.