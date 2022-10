Kirkegård plages af hærværksmagere: Nu tager menighedsrådet konsekvensen

AABYBRO:Det var et kaotisk syn, der forleden ventede medarbejderne på Aabybro Kirkegård, da de mødte ind på arbejde. Kirkegårdens toiletter var raseret, og desuden var en nøgleboks brudt op.

- Holderen til toiletpapir var rykket ned, og der var spredt papir ud over det hele, fortæller formanden for Aabybro Menighedsråd, Keld Ahlmann, der er ærgerlig over sagen, som nu er anmeldt til Nordjyllands Politi.

Ifølge Keld Ahlmann blev der fundet tre joints og en lighter i håndvasken, og her håber politiet at kunne finde DNA-spor.

Menighedsrådet har besluttet at lukke toiletterne i de tidsrum, der ikke er aktiviteter i kirken. Privatfoto

Det er fjerde gang på tre måneder, at der er sket skader på toiletterne, og menighedsrådet har nu taget konsekvensen og låst dem i de perioder, der ikke er aktiviteter i kirken.

- Det er lidt ærgerligt, for vi vil gerne tilbyde denne service, og vi ved, at der er mange, der benytter toiletterne. Men det er desværre ikke muligt i øjeblikket, siger Keld Ahlmann.

- Udover at det kræver ekstra rengøring, koster det også penge at udbedre skaderne, siger han.

Udover at der må bruges ekstra ressourcer på rengøring, koster det også penge at udbedre skaderne. Privatfoto

Menighedsrådsformanden håber, at det på sigt bliver muligt at genåbne toiletterne, så de er åbne hele døgnet rundt.

- Vi håber, at det kan lykkes politiet at finde frem til gerningsmændene, så vi kan få det stoppet, siger Keld Ahlmann.