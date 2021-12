Efter 800 år: Kirken skal lige peppes op

Malingen er krakeleret hist og pist, kirken skal gøres lysere og så skal der være mere plads og ikke mindst varme. Det er i korte træk det, man har planer om at gøre, når Kettrup Kirke ved Fjerritslev skal renoveres. Det er kun det indvendige, der skal gøres noget ved - taget fik en overhaling for nogle år siden. Og væggene - de holder altså, for det var noget kram, man lavede dengang for små 800 år siden.

Efter planen skal renoveringsarbejdet begynde i 2022, men meget er usikkert, så nogen eksakt startdato, er der ikke blevet sat for det op til seks millioner kroner dyre projekt. Et projekt der er planlagt til at vare otte måneder.

- Håbet er, at arbejdet kan begynde til foråret, så kirken er klar til julen 2022, men det er slet ikke sikkert, det bliver sådan, siger sognepræst Henning Smidt.

Når man renoverer en kirke, er der mange hensyn, der skal tages. Nationalmuseet skal også involveres i processen.

- Hele processen begyndte nok for små 20 år siden, men her for tre år siden, kom der for alvor skred i det, og nu er det for alvor ved at være tiden, siger Kent Røge, der er formand for menighedsrådet.

Og hvorfor er det tiden nu? Jo, den seneste indvendige renovering af kirken skete i 1923, og dermed er det ved at være 100 år siden.

- Når det er mere end 100 år gammelt, så bliver det sværere at gøre noget ved det. Så bliver det bevaringsværdigt, og derfor skal det altså være nu, det gøres, siger Kent Røge.

Planerne er, at der skal skabes plads foran i kirken og i den bagerste ende. Der skal være større frirum, hvor koret kan synge og børn kan opholde sig. Prædikestolen skal flyttes, det samme skal døbefonten.

- Bænke er tit dårligt anvendelige, så der, hvor de store rum skabes, kan vi sætte løse stole ind, når der er større arrangementer, siger Kent Røge.

- Ja, det hele får en langt bedre anvendelighed, siger Henning Smidt, der har været præst for området i 33 år.

De mørke vægpaneler kommer også væk.

- De kom nok op for 100 år siden, og har fungeret som isolering, så ved at fjerne dem, bringer vi kirken tilbage til et mere oprindeligt udseende, ligesom kirkerummet bliver lysere. Når det hele er hvidt, giver det også en oplevelse af et større rum, siger Henning Smidt.

Der kommer også nyt gulv på, ligesom der bliver lagt varme ind under bænkene. Altertavlen skal også renoveres, den opgave klarer konservatorene fra Nationalmuseet.

- Når det nu skal gøres, så skal det gøres ordentligt, siger Henning Smidt.

Nye egetræsbænke er også på ønskesedlen.

- Der skal være mere sidekomfort. Og så skal gavlenderne ind til væggen, så folk kan se, hvad der sker i kirkerummet, siger Kent Røge.

Det er ikke just hverdagskost, at en kirke skal renoveres. Der kan let gå 100 år imellem.

- Det er jo noget, der holder, siger præsten.

Det er meningen, at lokalbefolkningen skal inddrages i processen, og derfor inviteres der til informationsmøde 20. januar i præstegården på Kettrupvej 83.

- Her vil vi fortælle om projektet, og mødet er for alle interesserede, siger Kent Røge.