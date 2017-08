Klinikaftale står fast

NORDJYLLAND: Aftalen mellem Region Nordjylland og firmaet Nordic Medicare, der driver lægeklinik i Pandrup, står fast. Det fastslog et flertal i regionsrådet, da kontrakten med firmet tirsdag blev drøftet på regionsrådets lukkede møde.

De to konservative medlemmer af regionsrådet alene med et krav om, at kontrakten burde ophæves.

- Vi vil ikke være med til at tage ansvaret for klinikken, siger den konservative gruppeformand Per Larsen.

Gennem nogen tid har der været voldsom debat om lægeklinikken, som en del patienter har klaget over. For nylig modtog regionen mere end 1000 underskrifter fra utilfredse patienter. Klagerne drejer sig bl.a. om lang ventetid, når man ringer op, og om lang ventetid for at få aftale om konsultation, ligesom nogle patienter har været utilfredse med den måde, som de er blevet tiltalt på.

Flertallet i regionsrådet stiller nu en række krav til klinikken. Bl.a. skal Nordic Medicare inden efterårsferien melde tilbage til regionen, hvad firmaet har tænkt sig at gøre ved nogle af de problemer, der er blevet peget på.