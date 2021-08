Knivstik og køllevold: 34-årig fængslet efter opgør i Ingstrup

INGSTRUP:En 34-årig mand er lørdag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i fire uger, efter han fredag aften blev anholdt efter et slagsmål, der udviklede sig til knivstikkeri og bank med et baseball-bat. Det oplyser anklager Thomas Klingenberg fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Han er sigtet for grov vold, idet han - ifølge politiet - stak to mænd med kniv under slagsmålet. Den ene - en 23-årig mand - blev stukket to gange; én gang i hvert lår. Det andet offer, en 39-årig mand, fik snitsår på den ene arm.

Under slagsmålet satte de to mænd sig til modværge mod den 34-årige og slog ham med baseball-battet, hvilket gav ham så store skader, at han måtte indlægges efter anholdelsen.

Fængslingen skete in absentia. Den 34-årige kunne ikke selv være til stede i retten, fordi han er indlagt på sygehuset med skader efter slagsmålet.

Derfor skal der være et nyt grundlovsforhør, når lægerne har erklæret den 34-årige rask nok til at kunne deltage selv.