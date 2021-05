Knivstikkeri i Birkelse: To mænd skal fremstilles i grundlovsforhør

BIRKELSE:Søndag klokken 12 skal to unge mænd fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Hjørring, sigtet for såkaldt kvalificeret vold. De to mænd blev sammen med tre andre mænd anholdt og ført til politigården i Aalborg, efter de lørdag aften var involveret i stort slagsmål og et knivstikkeri i Birkelse.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup.

- Vi har arbejdet med den her sag natten igennem, og status er nu, at tre af de fem anholdte er blevet løsladt igen, mens to af dem skal fremstilles i grundlovsforhør, siger Karsten Højrup.

Indtil videre er det dog ikke mange detaljer, Nordjyllands Politi kan afsløre om sagen - ikke engang alderen på de anholdte. Det kommer sandsynligvis først frem efter grundlovsforhøret.

Men vagtchefen fortæller, at det formentlig var et drikkelag, der lørdag aften udviklede sig uheldigt og uvenskabeligt. I hvert fald kender de fem unge mænd og den forurettede alle hinanden, oplyser Karsten Højrup.

Birkelse Kro lørdag aften. Foto: Nordjyske

Den forurettede, også en ung mand, blev lørdag aften kørt til Aalborg Universitetshospital og behandlet for sine skader. Han er fortsat indlagt, men uden for kritisk tilstand.

Anmeldelsen om knivstikkeriet kom lørdag aften klokken 19.42, og flere patruljebiler og en indsatsleder rykkede hurtigt ud til kroen på Bindeleddet i Birkelse.

I forbindelse med arbejdet blev Bindeleddet kortvarigt spærret af.