Knivstikkeri på bosted

SALTUM: Det endte med et knivstikkeri, da to beboere tørnede sammen på et bosted på Tinghøjgade i Saltum.

De to blev uvenner og det førte til, at en 22-årig mand stak en 27-årig mand i låret fire gange med en urtekniv, fortæller Jess Falberg, vagtchef ved Nordjyllands Politi, til NORDJYSKE.

- Ofret er nu på vej på skadestuen, mens gerningsmanden er på vej ind på politigården, hvor han skal personundersøges, siger han.

Vagtchefen forventer, at den formodede gerningsmand bliver fremstillet i grundlovsforhør.

Ofret har det efter omstændighederne godt.

- Det blødte en del, men heldigvis er han ikke i kritisk tilstand, siger vagtchefen.

Præcis, hvad der er foregået, skal nu efterforskes af politiet.