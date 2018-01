Køb din egen nordjyske campingplads

NORDJYLLAND: 18 statslige campingpladser og campingarealer skal sælges.

Et flertal i Folketinget bestående af regeringen og Dansk Folkeparti har netop vedtaget et lovforslag, der gør det muligt at udstykke og sælge de statsligt ejede arealer med campingpladser. Der er tale om campingpladser og mindre campingarealer fordelt over hele landet, der hidtil har været drevet af private og kommuner.

Regeringen har fokus på, at salget af de statslige campingpladser og campingarealer ikke sker på bekostning af naturen. Udover at ophæve et forbud mod udstykning, vil arealerne derfor fortsat være omfattet af naturbeskyttelsesloven og skovloven.

- Det er campingpladser i naturskønne omgivelser, og jeg er sikker på, at nye ejere kan udnytte den attraktive beliggenhed til at tiltrække endnu flere turister til områderne, samtidig med at der fortsat tages hensyn til naturen. Regeringen har derudover stor respekt for de private og kommunale forpagtere, der har drevet campingpladserne indtil nu. Derfor vil salget af campingpladserne naturligvis ske under hensyn til vilkårene i de nuværende kontrakter (hvor der kan være en løbetid på op til 25 år, red.), siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

Loven er en opfølgning på regeringsgrundlaget.

- Staten skal fokusere på sine kerneopgaver og ikke eje campingpladser. Loven, som Folketinget netop har vedtaget, åbner for, at statens campingpladser nu kan sælges til andre, der kan skabe de helt rigtige rammer, som både campister og lokalsamfund kan drage nytte af. Overskuddet fra salget kan til gengæld bruges til at gennemføre projekter til gavn for naturen, siger miljøordfører Carsten Bach (LA) i samme pressemeddelelse.

I Nordjylland drejer det sig om Bunken Strand Camping (ved Aalbæk) - samt Tranum Klit Camping, Rødhus Klit Camping og Svinkløv Camping, der alle ligger i Jammerbugt Kommune.

Dertil skal sælges et areal, som er forpagtet af den private campingplads Blokhus By Camping.

NORDJYSKE har tidligere beskrevet sagen i en række artikler om Tranum Klit Camping, der i første omgang blev foreslået nedlagt. Men efter lokale protester har pladsen altså fået en chance for at køre videre, hvis et slag kan effektueres.

De første campingpladser forventes sat til salg i løbet af 2018.

FAKTA Proces for salg af campingpladserne

Det drejer sig om i alt 14 campingpladser og fire mindre arealer, der er bortforpagtede til private og kommunale campingpladser. De fire mindre arealer forventes solgt til de nuværende forpagtere.

13 af de øvrige pladser forventes overdraget til kommuner via et aktstykke eller til det statslige ejendomsselskab Freja Ejendomme A/S, der i så fald vil stå for det videre salg.

Den nuværende forpagtningsaftale for Tranum Klit Camping udløb ved årsskiftet, og Naturstyrelsen planlægger derfor allerede i februar 2018 at starte salgsprocessen for denne plads.

Du kan følge med i processen for salg af campingpladserne på

Kilde: Miljø- og fødevareministeriet Salget af arealerne vil gå i gang straks efter lovens vedtagelse og vil løbe over de kommende år.Det drejer sig om i alt 14 campingpladser og fire mindre arealer, der er bortforpagtede til private og kommunale campingpladser. De fire mindre arealer forventes solgt til de nuværende forpagtere.13 af de øvrige pladser forventes overdraget til kommuner via et aktstykke eller til det statslige ejendomsselskab Freja Ejendomme A/S, der i så fald vil stå for det videre salg.Den nuværende forpagtningsaftale for Tranum Klit Camping udløb ved årsskiftet, og Naturstyrelsen planlægger derfor allerede i februar 2018 at starte salgsprocessen for denne plads.Du kan følge med i processen for salg af campingpladserne på www.nst.dk Kilde: Miljø- og fødevareministeriet