Købmand til kamp mod kødtyve

HUNE: Skiltet med tilbud på oksemørbrad hænger stadig over køledisken, men kunderne må kigge forgæves efter det dyre kød. En bølge af tyverier over de seneste uger har medført, at købmand Lasse Nielsen fra Spar i Hune har flyttet mørbraderne ud på lageret.

- Det er sket før, men denne gang har det været ekstremt. De tømmer nærmest køledisken, siger Lasse Nielsen.

Han opdagede tyveriet første gang, da han en morgen så, at der kun var fire mørbrader i køleren.

- Jeg vidste, at jeg havde fyldt op med 10 styk dagen før og tænkte, at så mange har vi ikke solgt på en dag, fortæller købmanden.

Lasse Nielsen fandt hurtigt tyvene på butikkens overvågningsbilleder. Her kan man knivskarpt se, hvordan tre mænd, den ene med en rygsæk og en anden med en indkøbskurv i hånden, søger ind mellem to rækker hylder. Den tredje mand holder udkig og giver tegn, hvorefter en håndfuld oksemørbrader skifter opholdssted fra kurven til rygsækken.

Lasse Nielsen har også billeder af tyvenes bil klar til politiet.

- Jeg har selvfølgelig anmeldt tyverierne, men de kan jo ikke rigtig gøre noget ved det. Tyvene er jo ude af området lynhurtigt. Politiet bad mig dog om at sikre overvågningsbillederne, fortæller han.

Købmanden har andet dyrt kød i butikken, men indtil nu er det kun oksemørbraderne, der er forsvundet og ikke for eksempel oksefilet

- Oksemørbrad fylder det halve og koster det dobbelte, og så tror jeg, at mørbraden er nemmere at komme af med med en god fortjeneste, siger Lasse Nielsen.

I frysedisken ved siden af køledisken ligger der stadig oksemørbrad, dog stivfrossen.

- De er åbenbart ikke til at arbejde med, siger Lasse Nielsen.