Kørte med overlæs på traileren: Politiet måtte bruge sømmåtter

PANDRUP: En patrulje fra Nordjyllands Politi spottede lørdag klokken 18.55 på Vesterhavsvej ved Pandrup en bil, som tydeligvis kørte med overlæs på den trailer, den havde påmonteret.

Men ikke nok med det. Bilens nummerplader var også afmeldt - og bilen var derfor heller ikke forsikret.

Det fortæller vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

- Bilen blev bragt til standsning, og nummerpladerne, som var afmeldt, blev afmonteret. Men bilisten valgte så alligevel at køre videre, konstaterer han.

Bilen blev ført af en 27-årig mand fra Aggersund, og det var samme patrulje, som kort efter så ham fortsætte kørslen.

- Denne gang ville han ikke standse, så vi måtte lægge sømmåtter ud, oplyser vagtchefen.

Sømmåtterne gjorde sit ved bilens dæk, og fik bilen og traileren med overlæsset til at standse. Per Jørgensen oplyser, at den 27-årige mand vil få en frakendelse af sit kørekort samt en meget stor bøde.