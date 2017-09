Kommunalbestyrelse er klar med 50 nye byggegrunde

JAMMERBUGT: Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har netop vedtaget byggemodning af mere end 50 parcelhusgrunde i Fjerritslev, Pandrup og Aabybro. Lokalplaner for to byer mere i kommunen er på vej - nemlig Biersted og Saltum.

I Fjerritslev bliver 10 grunde på Rugmarken byggemodnet, 22 grunde bliver byggemodnet på Klosterlunden i Pandrup, mens 2. etape af Horsbækken i Aabybro bliver byggemodnet - det betyder 20 ekstra grunde.

Jammerbugt Kommune ejer et areal på cirka seks hektar i Fjerritslev, der er beliggende i den østlige forlængelse af den sidste udstykning på Rugmarken.

Der vil ske en byggemodning af 10 parcelhusgrunde i den første etape af udvidelsen af Rugmarken. På sigt vil der kunne blive byggemodnet cirka 30 parcelhusgrunde på hele arealet.

Det forventes at koste godt tre millioner kroner at byggemodne de 10 grunde.

Parcelhusgrundene forventes at være klar til overtagelse omkring 1. maj 2018.

Afventer udgravning i Pandrup

I Pandrup er det i boligområde ved Klosterlunden vedtaget at byggemodne 22 parcelhusgrunde på 3,4 hektar, som Jammerbugt Kommune har overtaget 1. september. Grundstørrelserne bliver mellem 947 og 1368 kvadratmeter.

Nordjyllands Historiske Museum har lavet en forundersøgelse, der viser, at der er to områder, hvor der skal ske udgravning af fortidsfund, inden der kan foretages byggemodning. Museet har endnu ikke detailanalyseret fundene i forundersøgelsen.

Det forventes at grundene kan være klar til overtagelse sidst på foråret 2018.

Horsbækken udvides i Aabybro

Efter kommunalbestyrelsen i april besluttede at købe et privatejet areal på to hektar ved Horsbækken, er det nu muligt at byggemodne yderligere 20 parcelhusgrunde i området.

Grundene forventes at være færdige til overtagelse cirka 1. juli 2018. Som det har været gjort før, er der dog intet til hinder for at grundene udbydes, før de er klar til overtagelse.

Kommunens strategi om at udvikle hele kommunen betyder, at der er ved at blive lavet lokalplaner for yderligere to områder, nemlig Biersted og Saltum.