Kommunalt "nej" giver fornyet håb hos modstandere af naturnationalpark

TRANUM:Et flertal i kommunalbestyrelsen siger nu klart "nej" til Naturnationalpark Tranum i sin nuværende udgave. Og det giver ny næring til den kamp, som gruppen "Ja tak til natur. Nej tak til en indhegnet naturnationalpark i Tranum, har indledt mod den 2700 hektar park.

- Jeg føler, at dette høringssvar giver opmuntring og støtte til vores arbejde, siger Ulla Gottliebsen, der er talskvinde for gruppen, som i dag tæller 5.600 medlemmer.

At et flertal i kommunalbestyrelsen nu vælger at sige nej til Naturnationalparken Tranum skyldes, ifølge borgmester Mogens Christen Gade (V), at projektforslaget er gået fra at være et lokalt forankret projekt til nu at have karakter af at være et centralt, statsligt projekt.

- Mit håb og min tro er, at vi kan flytte projektet så det, ligesom det var hensigten fra starten, bliver et lokalt, decentralt, kommunalt projekt fremfor et centralt, statsligt projekt. Vi ønsker et projekt med lokalt ejerskab, et projekt hvor den oprindelige dyrevelfærdslov er gældende, og hvor lokale og vores mange gæster kan færdes frit, siger Mogens Chr. Gade.

- Det er også vigtigt, at den hegning, der måske skal være, ikke bliver rigid, men at den begrænses meget, som vi nu har beskrevet det i vores høringssvar.

EU skal på banen

Ifølge Ulla Gottliebsen fortsætter kampen mod en indhegnet naturnationalpark. Planen er at arbejde for, at Miljøminister Lea Wermelin (S) overholder EU's såkaldte habitatdirektiv.

- Det kan meget vel vise sig, at EU bliver vores stærkeste kort i den her sag. Vi mener, at der skal laves en fuld miljøvurdering for at sikre, at de tiltag, man iværksætter for at hjælpe beskyttede arter og naturtyper, ikke skader dem - og andre beskyttede arter og naturtyper, siger Ulla Gottliebsen og tilføjer, at den landsdækkende forening "Fri Natur", som hun også er medlem af, har samlet penge ind til advokatbistand.

- Ad den vej ønsker vi at tvinge ministeren til at overholde habitatdirektivet, siger hun og påpeger, at hun ikke er indædt modstander af en naturnationalpark, men at den skal være uden en stor indhegning.

- Der må gerne være lave hegn om de arealer, der, i lighed med nu, afgræsses om sommeren, og antallet af dyr skal tilpasses hensynet til naturen. Det er imidlertid vigtigt, at flere relevante faggrupper og lokalsamfundet bør inddrages i planlægningen, som skal være baseret på viden og erfaring frem for den nuværende forhastede.

Hvilken indflydelse Jammerbugt Kommunes høringssvar får på den videre proces, er endnu for tidligt at sige. Mogens Chr. Gades forventning er, at der bliver indkaldt til et møde.

- Med ministerens udmelding om mulighed for lokal medindflydelse forventer jeg, at Jammerbugt Kommune bliver indkaldt til et reelt forhandlingsmøde fremfor høflige meningsudvekslinger. Det er der brug for, hvis der skal skabes et lokalt ejerskab, siger han.