Kommune kræver coronapas af alle sine medarbejdere

JAMMERBUGT:Fra mandag 13. december skal alle 3000 medarbejdere i Jammerbugt Kommune kunne fremvise et gyldigt coronapas.

Kravet indføres blandt andet på baggrund af et ønske fra medarbejderne, oplyser kommunen i en pressemeddelelse .

- Vi lagde først op til, at vi skulle følge KL’s anbefalinger om, at alle ansatte med borgerkontakt skulle vise coraonpas. Men da vi drøftede det med vores øverste samarbejdsudvalg, udtrykte de, at de gerne så forslaget bredt ud til at gælde for alle ansatte. Det bakker vi selvfølgelig op om, da vi alle er interesserede i at gøre en indsats for at vende det stigende smittetryk, siger kommunaldirektør Holger Spangsberg i pressemeddelelsen.

Kravet om coronapas skal skabe trygge rammer for ansatte, borgerne og virksomhederne, der er i kontakt med kommunale medarbejdere.

Kommunen oplyser, at kravet om coronapas for kommunale medarbejdere gennemføres på en "tillidsbaseret måde". Der vil blive udført udført stikprøver i stedet for kontrol af alle medarbejdere.

