Kommunens medarbejdere vender tilbage

JAMMERBUGT:Siden midten af marts har administrative medarbejdere i Jammerbugt Kommune løst deres opgaver hjemmefra.

Men fra onsdag vil de igen fylde kontorerne op i kommunens administrationsbygninger og på rådhuset. Det betyder også, at Borgerservice er tilbage til normale åbningstider.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

En hverdag med videomøder, koordinering over mail og telefon med kolleger og borgere, kan altså nu igen skiftes ud med en tur ned ad gangen, og fysisk fremmøde, når en opgave skal løses.

- Vi ser frem til at kunne mødes igen. I over to måneder har kommunens administrative personale arbejdet hjemmefra, og selv om vi har været tilgængelige telefonisk og på mail, og Borgerservice i Aabybro har haft begrænset åbnet for fysiske ekspeditioner efter aftale, så bliver mange ting nemmere, når vi åbner onsdag - både for borgere, virksomheder og for medarbejdere. Når det er sagt, så er det klart, at vi vil tage de erfaringer med os, som vi har fået. For eksempel i forhold til at holde videomøder, fortæller kommunaldirektør Holger Spangsberg.

Borgerservice tilbage

Borgerservice i Aabybro, Brovst, Fjerritslev og Pandrup er ligesom de øvrige afdelinger tilbage til normal åbningstid.

Det betyder, at Borgerservice er åbent fra onsdag som vanligt. Kommunen håber på borgernes forståelse for, at der i de første dage kan være ekstra pres på ekspeditionerne.

- Vi sikrer, at borgerne har adgang til håndsprit i ekspeditionsområder i Borgerservice, og der vil være opsat plexiglas ved skrankerne. Vi er også ved at montere klistermærker på gulvene for at skabe opmærksomhed om afstandskrav i området ved Borgerservice, forklarer Holger Spangsberg.

Med en stor gruppe medarbejdere, der vender tilbage fysisk på arbejdet, og med de forbehold, det afføder, så bliver hverdagen alligevel fortsat anderledes.

I kantinerne bliver der fast tilrettelagte frokostpauser for at dele medarbejderne op i mindre hold, møder afholdes fortsat digitalt, når fysisk fremmøde ikke er nødvendigt for at opnå formålet med mødet, og ellers bliver det med stor afstand.

- Der har været en stor vilje til at få hele den administrative del i kommunen til at fungere i en tid med meget anderledes arbejdsbetingelser. Vi har ved fælles hjælp fået det til at fungere, og det vil jeg gerne kvittere for. Nu er det tid til at komme tilbage på kontorerne, og her har medarbejdere og ledelsen igen vist, at de står sammen om at løse opgaven, så vi er klar onsdag, fortæller borgmester Mogens Christen Gade (V).