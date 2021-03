Konkursramt hotel solgt - her er den nye ejer

SLETTESTRAND:Det kendte Rønnes Hotel ved Slettestrand er onsdag blevet solgt, efter driftsselskabet bag hotellet gik konkurs.

Rønnes Hotel skriver onsdag aften på sin Facebook-side om salget, dog uden at oplyse, hvem den nye ejer er. "Vi henviser til pressemeddelelse om salget af hotellet, som snarest offentliggøres", skriver hotellet på Facebook.

NORDJYSKE kan dog allerede nu oplyse, at driften af Rønnes Hotel overtages af det nye selskab Rønnes Hotel Slettestrand ApS, der er stiftet 30. marts og ejes af KKM Holding Aps, som ejes af Helle Petersen.

KKM Holding ApS ejer også Klitrosen Hotel og Restaurant, ligeledes i Slettestrand.

Det fremgår af de offentlige virksomhedsregistre.

Rønnes Hotel skriver i sit Facebook-opslag onsdag aften, at "hotelejer Lars Mouritzen har solgt hotellet pr. 31. marts og at alle bestående reservationer efter den 6. maj, hvor vi tidligere har meldt ud at hotellet forventes genåbnet, står ved magt og kan gennemføres."

Den officielle pressemeddelelse om salget af Rønnes Hotel var onsdag aften ikke offentliggjort endnu, og det var onsdag aften hverken muligt at komme i kontakt med Lars Mouritzen eller Helle Petersen.

Her er Facebook-opslaget, hvor Rønnes Hotel fortæller om salget: