Kontrol på skole: Alle knallerter var ulovlige

FJERRITSLEV: Ingen knallerter gik igennem politiets kontrol, da der onsdag var razzia for eleverne på Fjerritslev Skole.

Politiet var mødt talstærkt frem, og de var på plads lang tid før eleverne mødte i skole, oplyser politiassistent Søren Panum fra Patruljecenter Hjørring. Fælden klappede for blot et beskedent antal knallertkørere, men Søren Panum siger, at uanset udbyttet af razziaen, var det umagen værd.

- Det er lige så meget signalværdien til de unge, siger han.

- Der har været forsøgt dialog fra både skolens og politiets side førhen. Men når det ikke virker, må man jo lave en razzia for at kontrollere, hvordan forholdene reelt er, siger han og forklarer, at politiet har en god idé om, hvor de skal slå ned i Jammerbugt.

- Der er nogle steder i kommunen, der er anledning til at sætte ekstra fokus på ulovlige knallerter, siger Søren Panum.

Nordjyllands Politi ønsker endnu ikke at sige noget om det endelige antal konfiskerede knallerter, da indsatsen i Jammerbugt Kommune fortsætter.

- Forældrene vidste det godt

Skolelederen på Fjerritslev Skole, Pernille Hovaldt, siger, at hun synes, det er dybt provokerende at komme på en ulovlig knallert i skole, da det kan virke som om, at skolen accepterer lovovertrædelserne. Hun tilføjer, at det ikke var en overraskelse, at knallerterne kunne køre for stærkt.

- Alle ved godt, de kører på de ulovlige knallerter, siger Pernille Hovaldt.

- De, der blev taget, sagde, deres forældre godt vidste, de brød loven. Det er det, der er problemet. Der er lidt en social accept af, at det er friske drenge, der kører på knallert, og de må gerne køre lidt for hurtigt, siger skolelederen.