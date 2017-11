AABYBRO: Det endte med at blive rigtigt dyrt, da en midaldrende kvinde fra lokalområdet mandag eftermiddag handlede ind i Netto i Østergade i Aabybro. Hun fik stjålet sin tegnebog med kort, og da tyven tilsyneladende samtidig havde afluret en pin-kode, lykkedes det vedkommende at hæve 15.000 kroner på kortet. Politiet vil nu undersøge om der findes overvågningsmateriale, der kan kast lys over episoden.