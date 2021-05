Kort tid efter køb - nye ejere så flammer rasere sommerhuset

BLOKHUS:Blot to måneder efter at have overtaget deres sommerhus på Ferren Syd i Blokhus, fik de nye ejere sig lørdag en alvorlig forskrækkelse, da det brød i brand.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret kl. 11.15 lørdag formiddag. Meldingen lød, at sommerhuset i to etager, som ligger midt i det knastørre klitlandskab, var overtændt, og at flammerne truede med at sprede sig til flere sommerhuse, der ligger tæt i kvarteret og i flere tilfælde også er bygget sammen.

I alt 81 sommerhuse ligger side om side i Ferren Syd, som er en del af grundejerforeningen Klitten Blokhus, så det var med bange anelser, brandfolk fra Pandrup og Aabybro satte kurs mod Blokhus.

- I radioen på vej derop hørte jeg, der blev talt om evakuering af nabohusene og nåede at tænke "det er da helt galt, det her", fortæller indsatsleder Ib Nielsen fra Nordjyllands Beredskab.

Så galt gik det heldigvis ikke, men flere naboer i området gik ifølge Nordjyske mand på stedet og vandede omkring deres bygninger i et forsøg på at forhindre ilden i at nå frem til deres sommerhuse.

Sommerhusene ligger tæt på Ferren Syd, og flere naboer så bekymret til, mens ilden rasede. Foto: Jan Pedersen

300-400 kvadratmeter af det omkringliggende klitlandskab nåede da også at brænde.

- Ilden var under en halv meter fra næste terrasse. Får ilden først fat, er den hurtigt videre herude, fortæller indsatsleder Ib Nielsen fra Nordjyllands Beredskab.

Det var under ejerens arbejde med en ukrudtsbrænder, at ilden fik fat i tørt græs, der løb ind under huset og satte det i brand.

Men før det gik helt galt, nåede brandfolkene at få begrænse skaderne på huset

- Vi har pillet nogle få kvadratmeter ned af gavlen, og så har vi skåret os ind på tagkonstruktionen, men det ser ikke ud til, at ilden er brændt igennem nogle steder - hverken nedenunder eller ovenpå. Så rent brandmæssigt ser det ud til at være lavet i gode materialer, oplyser Ib Nielsen.

Der er tørt ude i naturen, der netop nu er som en krudttønde efter en lang periode uden regn. Foto: Jan Pedersen

De nybagte sommerhusejere slap for at se deres sommerhus forvandlet til en rygende ruin af aske. Der venter dog en del rengøring og tømrerarbejde, før de igen kan slappe af i huset.

Hos Nordjyllands Politi oplyser vagtchef Henrik Beck, at der venter sommerhusejeren en bøde for overtrædelse af beredskabsloven efter arbejdet med ukrudtsbrænderen.

- Det er skidt at gå med sådan en, når det er så tørt. Naturen er en krudttønde mange steder, så det skal han ikke have ros for, konstaterer vagtchefen.

Indsatslederen hos Nordjyllands Beredskab er helt på linje og advarer i det hele taget mod at bruge ukrudtsbrændere tæt på boliger.

- Hvis man vil bruge sådan noget ski'værk, så tag dog for fanden lige at vande langs med huset først, lyder den utvetydige opfordring fra Ib Nielsen.

13























Galleri - Tryk og se alle billederne.

I august 2018 var der en brand i et sommerhus i Blokhus, hvor flere sommerhuse blev evakueret i et større sommerhusområde.

Det kan du læse om her: