Kreaturer reddet fra gårdbrand

BIRKELSE: En større brand brød natten til søndag ud på en gård på Tranumvej i Birkelse. Det var gårdejeren selv, som opdagede branden og tilkaldte Nordjyllands Beredskab klokken 04.42.

- Gårdejeren var stået op for at malke, da han kunne høre noget, der sprang, siger indsatsleder Ole Leonhard fra Nordjyllands Beredskab.

Ilden var opstået i en ladebygning, der er placeret lige op ad to længer, som huser henholdsvis ca. 20 og ca. 65 kreaturer.

- Da jeg nåede frem som den første var bygningen overtændt. Der var ild en såkaldt staldknægt, en form for fodermaskine, og i en del halm. Der var ild i taget, og tagvinduer var smeltet, siger Ole Leonhard.

Det lykkedes brandmændene at redde de to tilstødende længer, hvor kreaturerne står, fra at brænde.

- Men dyrene har muligvis fået noget røg. En dyrlæge har tilset dem, og senere på dagen tilses de igen, siger indsatslederen.

Også gårdejeren var udsat for røg ved branden. En ambulance blev tilkaldt, men det var ikke nødvendigt at sende gårdejeren på sygehuset.

Det er endnu ikke fastslået, hvad der var årsag til branden. Det skal politiets teknikere senere forsøge at finde frem til.

- De elektriske installationer er smeltet i selve ladebygningen, men også et godt stykke ind i begge sidebygninger. Nu skal en elektriker forsøge at få genetablere noget strøm, så dyrene kan blive malket, siger indsatslederen, som er i gang med efterslukningen.