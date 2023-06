Kulturskolen blæser på det hele

JAMMEERBUGT:Som noget helt nyt tilbyder Kulturskolen undervisning i messing- og træblæseinstrumenter for de helt unge elever, med fokus på sammenspil.

- Vi er meget glade for at kunne tilbyde undervisning til alle i 2. til 4. klasse, som har lyst ti l at lære de lidt mere sjældne blæseinstrumenterne at kende og spille sammen med andre i et orkester, fortæller kulturskoleleder, Henrik Hammer.

Springbræt til showbandet

Tilbuddet har base i Fjerritslev og kan for den enkelte blive et springbræt til Kulturskolens showband.

- Hvis man har lyst til at blive en del af vores fantastiske Showband, der også holder til i Fjerritslev, vil tilbuddet om begyndersammenspil være den helt rigtige start, fortæller Henrik Hammer.

Jammerbugt Kulturskole tilbyder undervisning rundt om på skoler i hele kommunen, Aktiviteterne omfatter musik i alle afskygninger. Der er hold for børn og deres forældre, man kan få eneundervisning i et instrument, gå til sammenspil, spille i orkester, synge i kor, og meget mere.

Er man mere til billedkunst, er der også mulighed for det, ligesom man kan give den gas på et af skolens dansehold. Undervisningen begynder mandag 28. august. Tilmelding sker via Kulturskolens hjemmeside.