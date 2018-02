Kunstudstilling med appel

NØRHALNE: Flere end 400 gæstede torsdag aften Nørhalne Hallen for at tage del i 19. udgave af udstillingen, Nørhalne Viser Kunst., som vare til og med søndag.

Og de mange gæster kan i år opleve flere nye tiltag. Tilbygningen af Nørhalne Hallen, som blev indviet i september, omfatter blandt andet et multirum og en stor foyer, der har givet arrangørerne mulighed for at øge antallet af kunstnere fra omkring 55 til 70.

- Samtidig kan vi nu vise endnu større malerier, fordi vi har kunnet lave en ny opstilling, siger Trine Schultz, formand for IFNs Kunstvenner, der næste år kan fejre 25 års jubilæum.

Årets udstilling byder som altid på nye kunstnere blandet med gengangere, ligesom der efter et par års pause igen er kunstnere fra kommunens tyske venskabsby Stadt Tornesch med.

- Vi har også flere yngre kunstnere, som kommer med ny og spændende kunst, og udstillingen byder på alt fra skulpturer, bronzesten og glas til rav, skrotkunst, abstrakt kunst, smykker, keramik og porcelæn, siger hun.

Der er kunst for enhver smag og i alle prislejer.

Udstillingen har særligt de sidste 10 år udviklet og vokset sig større, end nogle havde forestillet sig. Arrangørerne har, blandt andet på grund af publikumstal på cirka 6.000 ansøgere, fra tre gange så mange kunstnere, som der er plads til, og det betyder også, at niveauet stiger år for år.

- Det er blevet et stort projekt, som involverer mange i byen, og vi trækker på mange frivillige. Vi holder udstillingen, fordi vi interesserer os for kunst og kultur, vi synes det er sjovt, og vi har opbakningen til det, Og så er Nørhalne Viser Kunst med til at sætte byen på landkortet, siger Trine Schultz.

Borgmester Mogens Gade var inviteret til at holde aftenens tale, og han fremhævede, at Jammerbugt går efter forskellen og værdsætter mangfoldigheden.

- Nørhalne Viser Kunst byder på en mangfoldighed i stilarter, udtryk og materialer. Her er noget for enhver smag, sagde han.

Hvis man gifter sig med kunsten, får man kritikken som svigermor.

Derefter kom han ind på nogle få af de mange citater om kunst.

- Hvis du gifter dig med kunsten, så får du kritikken som svigermor. Børn har sagt, at rigtig kunst er lige godt uanset, hvordan du vender det. Og Storm P. sagde, at kunst er det, man ikke kan, ellers er det ikke kunst. Vi kan vende det mere positivt til, at kunst kommer af at kunne, sagde han og roste kunstnerne samt IFNs Kunstvenner for at ville og kunne.

- At opbygge og drive en sådan udstilling i 19 år kræver vilje, opbakning sammenhold og handling, sluttede Mogens Gade.

Året plakat er af Pia Viborg, som senere på året også skal stå for et gavlmaleri i Nørhalne.