KV17 afgjort: Gade fortsætter fire år endnu

JAMMERBUGT: Venstres Mogens Gade fortsætter fire år endnu. Det kan konstateres, efter stemmerne er optalt. Venstre går marginalt frem men det er nok til, at partiet alene kan trække over halvdelen af stemmerne. Det var ellers ikke nødvendigt, da Dansk Folkeparti, som Venstre er i valgforbund med, får to mandater.

Jammerbugt Kommune har ikke set andre borgmestre, siden den så dagens lys.

- Det er fantastisk flot valgresultat, og det er imponerende, vi har gjort det igen. Det er jeg stolt af! siger Mogens Gade.

- Vi har haft en fantastisk organisation, vi har haft aktive kandidater, og min familie har støttet mig igennem hele valgkampen.

- Det bliver godt for Jammerbugt, siger Mogens Gade og understreger, at han igen vil ud og lave en bred konstituering.

- Det er baggrunden for kommunens succes. Politisk stabilitet giver økonomisk stabilitet.

Stemmeprocenten ligger indtil videre på 74,87 procent, hvilket er et fald fra 2013, hvor den lød på 76,94 procent.

Opdateres...