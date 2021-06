Kvalme til morgenkaffen? Tag en tur i Fårups nye rutsjebane

BLOKHUS:Hvis du er typen, der har svært ved at holde maveindholdet nede, når verden snurrer rundt og også vender på hovedet, så kan det godt være, at du skal lade være med at se videoen herunder.

For at dømme ud fra den visualisering af Fårup Sommerlands kommende superattraktion Fønix, så bliver det lidt af en vild ting.

Der er den obligatoriske laaaaaangsomme kravletur mod toppen umiddelbart efter start - den, hvor man kan nå at fortryde, at man satte sig op i vognen cirka 100 gange, inden det går nedad - så voldsomt ned mod et loop med et twist i toppen, der er tønderul igennem huset med dem, der står i kø, der bratte sving ...

Men nok om det. Se videoen og bedøm selv, om det er en tur, du vil gå og vente på hen over vinteren. Eller om du faktisk hellere vil have en rullepølsemad og beholde den i maven.