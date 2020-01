Kvinde dømt for at stikke samlever i maven med kniv

FJERRITSLEV:En 42-årig kvinde er blevet idømt et års ubetinget fængsel for at have stukket sin samlever i maven med en kniv.

Det oplyser anklager Sofie Stokholm.

Knivstikkeriet fandt sted 22. september sidste år under et skænderi mellem parret på deres bopæl i Fjerritslev.

I retten har kvinden dog fortalt, at det var et uheld, at hun stak manden i maven.

Retten i Hjørring fandt dog, at kvinden bevidst havde stukket med kniven, og hun blev derfor dømt for grov vold.

Manden var på intet tidspunkt i livsfare efter knivstikkeriet.

Den 42-årige kvinde udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.